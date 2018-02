Faragnak a költségeken

Tovább bővíti szolgáltatási palettáját a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Az ország teljes agrár- és élelmiszeriparát összefogó köztestület még ez év első felében vezetékes földgáz beszerzésére ír ki tendert.

A cél, hogy a termelők a kamara jelentős tagi bázisának köszönhetően alacsonyabb áron és kedvezőbb szerződéses feltételek mellett jussanak a gazdálkodáshoz szükséges földgázhoz. Az alacsonyabb energiaár lehetőségével a közepes és nagy-, legalább közel tízezer köbmétert fogyasztók élhetnek majd.

A pályázat feltételeinek kialakításához szükséges, hogy a kamara szakemberei megismerjék, milyen igényei vannak a tagságnak, illetve hogyan alakul az egyes gazdálkodók gázfogyasztása. Annak érdekében, hogy pontos képet kapjanak a kérdésről, felmérés indult a köztestület honlapján, a kérdőíveket március 14-ig tölthetik ki a termelők.

A tagoknak néhány információt, illetve fogyasztási adatot kell megadniuk az online felületen, továbbá a kereskedelmi szerződéseket és a csatlakozási, hálózathasználati szerződéseket is fel kell tölteniük a rendszerbe.

A beérkezett adatokból a NAK szakértői egy energetikai adatbázist hoznak létre. Ennek alapján csoportosítják majd a különböző fogyasztási szokásokkal és szerződéses feltételekkel rendelkező tagokat, illetve meghatározzák a kategóriánként szükséges gázmennyiséget.

A következő lépés, hogy előzetes árajánlatot gyűjtenek be a kereskedőktől, ezt követi a felhívás részleteinek kidolgozása. A tenderen legjobb feltételeket biztosító, nyertes energiakereskedővel a kamarai tagok egyénileg szerződnek.

A köztestület az elmúlt időszakban számos szolgáltatást vezetett be, a cél ugyanis az, hogy minél több területen javítsák a tagság versenyképességét. Egy éve indult el a kamara telekommunikációs szolgáltatása, a BirtOKOS, ami többféle kedvező tarifacsomagot kínál a gazdálkodóknak. A szolgáltatást jelenleg több mint ötezer előfizető veszi igénybe.

Emellett a NAK kibővítette internetes piackeresőjét, több mint ötvenezer hektárra készített tápanyag-gazdálkodási tervet, ismét elindította a területmérési szolgáltatását, de gazdálkodási napló kitöltését segítő programmal is támogatja tagjait, illetve megújult a kamara növényvédelmi portálja.

A biztosításközvetítési szolgáltatással pedig előnyös növény-, géptörés- és mezőgazdasági vagyonbiztosítás érhető el. A mintegy négyszázezer gazdálkodó és vállalkozás érdekeit képviselő köztestület a partnernyilvántartás fejlesztése nyomán naprakész, közhiteles adatokra épülő, széles körű adatbázissal rendelkezik a tagságáról. Ez az adatbázis is segít abban, hogy olyan szolgáltatásokat indítsanak el, amikre valós igény van a gazdálkodói oldalon.

Szorosabb régiós összefogás

Közös nyilatkozatot írtak alá tegnap a V4-országok mezőgazdasági bizottságai Budapesten. Font Sándor, a magyar Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke elmondta: a dokumentum alapüzenete, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások rendszerét továbbra is fenntartsák, mivel ez garantálja minden európai állampolgárnak a biztonságos és megfizethető élelmiszert. Rögzíti az aláírók egyetértését abban is, hogy fel kell lépni a megkülönböztetett minőségű élelmiszerek forgalomba hozatala ellen. A felek ugyanakkor nem értenek egyet azzal a felvetéssel – amely egyes tagországok részéről már megszületett –, miszerint az agrárköltségvetést csökkenteni kellene, az így felszabaduló forrásokat pedig a migrációs kérdés megoldására fordítani. A dokumentumot az unió minden tagállamának nemzeti parlamentjéhez és az unió vezetőihez is eljuttatják a V4-ek.