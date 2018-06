Európai szintű közösségi iroda nyílik a Millenárison

Kétszázötven munkaasztal, rendezvényterem, mozi is várja a startupokat

Érdeklődők és újságírók járták be szerdán Budapest új közösségi irodáját, a Millenáris Startup Campust. A 250 munkaasztalt, kisebb-nagyobb tárgyalókat, rendezvénytermeket kínáló létesítmény nemcsak az induló vállalkozásokat, de bel- és külföldi partnereiket, valamint szolgáltatókat is vár a jelenleg is bővülő Millenárison.

Jókora egyterű iroda asztalokkal, üvegkalickákkal és régi stílusú telefonfülkékkel – ez a látvány fogadja a Millenáris D épületében a Startup Campus területén az érdeklődőket. Az egyik kalickába ültünk be Major Gáborral, az IVSZ (Szövetség a digitális gazdaságért) főtitkárával, aki elmondta, hogy a létesítmény, amely régiónk legnagyobb közösségi irodája, a startupos ökoszisztéma szereplőinek kíván teret adni.

A helyszín a Millenáris főépületében a régi fényében ragyog. Nem véletlen, ugyanis egy kormányhatározatnak köszönhetően több mint ötmilliárd forintból teljes műszaki felújításon esett át a közelmúltban.

Kérdésemre, hogy mi magyarázza a közösségi irodák nemzetközi és hazai népszerűségét, amikor egy okostelefonnal és laptoppal, mobilinternettel a világ bármely pontjáról, vagyis lakásból, kávézóból vagy akár egy park árnyékos padjáról is lehet működtetni egy vállalkozást, Major Gábor úgy felelt, hogy a többlet a közösség ereje, no és a háttérszolgáltatások.

Ami a közösséget illeti, nemcsak arról van szó, hogy a különböző vállalkozások tagjai kicserélhetik az értesüléseiket vagy tapasztalataikat, de könnyen találhatnak szolgáltatókat: ügyvédeket, könyvelőket, szakértőket, ­coachokat, akik hetente egyszer-kétszer „rendelnek” itt, esetleg előadásokat, bemutatókat tartanak, és így keresnek maguknak ügyfeleket.

Az épületben a 250 munkaasztal, az 1500 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, a százfős moziterem és két, harmincfős, egymásba nyitható szemináriumi terem várja a vállalkozásokat, valamint húsz olyan helyiség, amely irodának és tárgyalónak is használható. Emellett a beköltözőknek egy olyan szoftver- és tananyagegyüttest fejlesztettek ki, amelyben a többi közt HR-platform, üzleti szimuláció, iparági információk, piaci adatok és projektmenedzsment-szoftverek is elérhetők lesznek.

A későbbiekben kialakítanak egy digitális videóstúdiót, ahol mindenki professzionális anyagokat készíthet, illetve a vizuális kultúra ismeretének ehhez kötődő képzését is megszervezik. Létrehoznak egy műhelyt is, amely alkalmas lesz arra, hogy prototípust fejlesszenek, ezért többek közt lézervágóval és 3D nyomtatóval is felszerelik.

Az itt működő startupokra építve megjelennek majd a nagy multinacionális cégek is, amelyeknek egy-egy problémára keresnek megoldást, és ezért pályázatot írnak ki – mondta Major Gábor. Nyugat-Európában gyakorlat, hogy a multik arra ösztönzik az alkalmazottaikat, hogy időről időre vendégeskedjenek a közösségi irodákban. Az is várható, hogy nyugati startupok néhány hónapra áttelepülnek egy közép-európai városba, hogy impulzusokat szerezzenek, esetleg munkatársakat toborozzanak vagy személyes kapcsolatokat építsenek ki velük.

A Startup Campust az állam hozta létre, de az IVSZ üzemelteti – mondta Major Gábor. A bérleti díjak kialakításakor nem a haszonszerzés lebegett a szemük előtt, hanem a fővárosban jelenleg is működő hasonló irodák árához alkalmazkodtak. A cél az, hogy Budapestet feltegyék az európai start­uptérképre.