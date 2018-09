Erőteljes marad idén a növekedés

Jelentősen csökkent a hazai gazdaság sérülékenysége

Idén a világgazdaság egészében kedvező folyamatok érzékelhetők, ennek megfelelően Magyarországon is dinamikus gazdasági bővülésre lehet számítani. Az Equilor legújabb kitekintése értelmében azonban számos, már most látszó kockázati tényezővel kell számolni, amelyek miatt jövőre várhatóan lassul a növekedés dinamikája, és akár újabb válságok is kialakulhatnak – ezek közvetlenül vagy közvetett módon a hazai gazdaságra is kihatnak.

Összességében 3,1 százalékos világgazdasági bővülés várható idén, Magyarországon 4,2, jövőre pedig 3,3 százalékos növekedésre van kilátás az ­Equilor Befek­tetési Zrt. legfrissebb elemzése szerint. A költségvetési fegyelem ­továbbra is szigorú maradhat, az államháztartási hiány az idei évben 2,4 százalékos lehet, jövőre 2 százalékra csökkenhet. A GDP-arányos államadósság leépítése lassú ütemben folytatódhat, az idei év végén 73, jövőre 71 százalékos adósságrátával lehet számolni.

Mint azt ­Holecz ­Noémi, az Equilor vezető elemzője tegnap újságíróknak elmondta, az államadósság fokozatos mérséklése mellett várhatóan sikerül még tovább, tartósan 20 százalék alá szorítani a teljes adósságállományban a devizahányadot, ezzel a mostaninál is jobban mérsékelve a gazdaság sérülékenységét az esetleges nemzetközi válsághullámokkal szemben.

Válságjelekből pedig nincs hiány, az esetleges kedvezőtlen nemzetközi fejleményektől pedig a hazai gazdasági és jegybanki döntéshozás sem függetlenítheti magát. Ilyen például, hogy továbbra sem sikerült véglegesíteni Nagy-Britannia uniós kilépésének feltéte­leit, illetve az argentin vagy a török gazdaságok válságai továbbra is fenntartják a befektetői közeg bizonytalanságát a fejlődő piacok iránt, többek között az elmúlt hónapokban érzékelhető forintárfolyam-mozgásoknak is ez a fő mozgatórugója.

Az eddig megismerteken túl az Egyesült Államok kész további 200 milliárd dollár értékben védővámokat kivetni, vagyis a kereskedelmi háború növekedéslassító hatása, a bevett ellátóláncok esetleges szétesése szintén reális kockázatokat jelentenek, egyben beláthatatlan következményekkel járhatnak.

Ugyancsak az Egyesült Államok által Iránra és Oroszországra kivetett szankciók az európai országokat is arra kényszerítik, hogy új energiahordozó és nyersanyagbeszerzési csatornák után nézzenek, mindez magasabb árakhoz vezet. Az olasz költségvetés fenntarthatósága még mindig kétséges, az euró­zóna harmadik legnagyobb gazdaságának válsága a tömb egészére nézve is hatalmas veszélyként jelenik meg.

Ezt leginkább a görögök szenvedhetik meg, akik tízéves, többfordulós válsághitelprogramjukat épp most hagyják hátra, hogy ismét piaci alapon biztosítsák az ország működéséhez szükséges pénzforrásokat. Mindez ellehetetlenülhet, ha beüt egy újabb krízis az EU perifériáján, különösen úgy, hogy a görögöknek a következő évtizedekben amúgy is aligha van esélyük teljes egészében teljesíteni a válságkölcsön fejében vállalt kötelezettségeiket, ami az Equilor elemzője szerint már most komoly kockázatként értékelhető, pedig még csak a remélt görög talpra állás legelején járunk.

A részvénypiacokat az amerikai vállalatok részvényeinek túlteljesítése jellemezte az elmúlt hónapokban, az Equilor szerint 2019 első ­negyedéig ez biztosan így is marad, azon belül a kereskedelmi háborúkban kevésbé érintett technológiai részvények lehetnek vonzók a pénzpiaci befektetőknek. A nemzetközi események a Budapesti Értéktőzsdén is megmutatkoznak, a BUX alulteljesítő, holott a vezető részvénykibocsátók növekedése egyértelmű.