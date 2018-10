Erős lesz a csomagok forgalma a postán

Jelentősen nőtt az elmúlt években a küldemények száma az e-kereskedelem bővülésével, a posta tavaly több mint 21 millió belföldi csomagot és 18 millió feletti nemzetközi, bejövő küldeményt kezelt, idén pedig az áru­tartalmú küldemények száma éves szinten ismét mintegy húszszázalékos emelkedést érhet el – közölte a Magyar Posta tegnap a távirati irodával.

A logisztikai csúcsidőszakra a Magyar Posta idén is növelte kapacitásait, mivel a karácsony előtti hetekben kiemelkedő a csomagforgalom, illetve a nemzetközi bejövő küldemények száma, a naponta kezelt árutartalmú küldemények mennyisége átlagosan kétszer akkora, mint máskor. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szintén felkészült az ilyenkor szokásos megnövekedett számú vámügyintézésre – áll a közleményben.

A posta és a NAV felhívta a vásárlók figyelmét arra, hogy vegyék figyelembe a webáruház által jelzett szállítási időt. Fontos tudni, hogy a karácsonyi forgalomban a távol-keleti országokból megrendelt áruk átfutási ideje 6-8 hét is lehet, az Európai Unióból pedig jellemzően 1-2 hét alatt érkezik meg a csomag. A több nemzetközi küldemény több vámeljárást is jelent: a NAV tavaly 64 ezer alkalommal vámkezelt Európai Unión kívüli országból feladott postai csomagokat, míg ez a szám idén már most meghaladja az ötvenezret. A legtöbben Kínából rendelnek, ezt követi az Egyesült Államok, Hollandia, Szingapúr, Németország és Szlovákia.