Enyhül az olasz makacsság

A befektetők kedvezően reagáltak Róma esetleges költségvetési lépésére

Váratlanul engedékenyebb hangnemre váltott az olasz kormány, amely felvetette, hogy – szembemenve korábbi harcos kiállásával – akár hajlandó lenne eleget tenni az Európai Unió elvárásainak, és kisebbre venni a 2019-es költségvetési hiánycélt. A piacok kedvezően fogadták a fordulatot az eurózóna egészét veszélyeztető viszályban.

Látszólag komoly fordulat következett be az Európai Bizottság és olasz koalíciós kormány elhúzódó vitájában a hét végi uniós csúcson. Korábban az olaszok kategorikusan elzárkóztak attól, hogy reagáljanak Brüsszel kifogásaira, amelyeket a jövő évi költségvetési tervezetükkel szemben támasztottak. Legutóbb Giuseppe Conte miniszterelnök és koalíciós partnerei is úgy nyilatkoztak, hogy elképzelhetőnek tartják a korrekciót és bíznak a kiegyezésben.

Az olasz kormány jövőre a bruttó hazai termék 2,4 százalékának megfelelő költségvetési hiányt tervezett, ez többszöröse annak, amit elődje előirányzott. Az Európai Bizottság több felszólítást követően arra jutott, hogy ebben a helyzetben indokolt Olaszországgal szemben túlzottdeficit-eljárást kezdeményezni, ami végső soron pénzbüntetésekhez is vezethet, de mindenképp megingatja az olasz befektetők bizalmát. A most körvonalazódni látszó megoldás értelmében az olaszok hajlandók 2 százalék körüli szintre leszállítani a tervet.

Mindez alapvető változást jelent a dél-európai tagország eddigi kormányzati kommunikációjában. A koalíció hatalomra jutását és azt követő megerősödését nagymértékben épp az unióval való elégedetlenség és a kormányzó pártok harcos retorikája tette lehetővé. Épp ezért aggódtak a piaci szereplők, hiszen a keményvonalas viszony fontos politikai fegyvertény, ráadásul Olaszország az eurózóna harmadik legnagyobb gazdaságaként nehezen kényszeríthető bármire is az EU számára rendelkezésre álló eszközökkel.

A várakozások szerint sokkal fontosabb, hogy a piacok miként ítélkeznek, miután meghátrálást legfeljebb az ország finanszírozási költségeinek elszállása eredményezhet. Várhatóan ezt a megfontolás sejtik majd a legtöbben a piacokon a mostani fordulat mögött is.

Az első befektetői reakciók mindenesetre kedvezők. Mint a Reuters és a Bloomberg áttekintőjéből kiderül, rövid időn belül megugrottak az olasz részvények árfolyamai, jócskán csökkentek az állampapírhozamok is. Miután a feszültségek enyhülése a monetáris unió jövőjére nézve is biztató, az euró is erősödött a dollárral szemben. Ugyan a hét végi uniós csúcs fő témája a britek EU-ból való kilépési megállapodásának aláírása volt, rövid távon jó eséllyel az olasz fejlemények határozzák meg a nemzetközi

piaci mozgásokat.