Eltűnnek a hagyományos mesterek

Ijesztő sebességgel tűnnek el ritka, de akár teljesen hétköznapi szakmák képviselői is – mondta el László Sándor, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kézművestagozatának elnöke a Kamaraonline.hu portálnak.

A víz- és gázszerelők is ezek közé tartoznak. Előbbiben még nem olyan vészes a dolog, de utóbbiban már aggodalomra ad okot a helyzet. Ezek mind kitűnő szakemberek, akik ezt csinálják, azok igazán értenek a dolgukhoz, mégsem igazán megbecsültek. Ugyanerre példa a takarítóké. Őrájuk csak legyintenek: sepregetni, porszívózni mindenki tud. Igen ám, de azt már nem veszik figyelembe, hogy műtőket is karbantartanak, ahol az emberi élet a tét. Ez pedig komoly szakértelmet igényel. Vagy ott vannak a szabók és a varrónők. Ma már lasszóval kell fogni olyat, aki öltönyt vagy női ruhát tud varrni. Régebben volt olyan, hogy épület- és díszműbádogos mester, aki felment a templom tetejére és ott karbantartotta a tetőt. Eltűntek egy időben a lószerszámkészítők is. Szerencsére ez a szakma most úgy tűnik, megmenekül, köszönhetően annak, hogy a lóterápiás kezelések elterjedtek, így újra szükség van a munkájukra.

László Sándor szerint az autószerelők is a hiányszakmába tartoznak. Németországban ma már autóalkatrész-cserélők vannak. Már nincs ­autószerelő iskola, csak autóelektronika, és azon belül tanítanak autószerelést.

Ez ugyanúgy igaz a karosszériásra, de a fényezés, az üvegezés, a kárpitozás és a gumijavítás terén is – mindenhol érvényes ez a változás – mondta el a kézművestagozat elnöke.