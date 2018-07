Előny lesz a családbarát-minősítés

A szállodaszövetség új védjegye a vendégek magasabb színvonalú tájékoztatását segíti

Az idei év a családok éve, és ez várhatóan a hazai szállodaiparban is minőségi fejlődéssel járó innovációt teremt. A piac háromnegyedét lefedő szállodaszövetség ősszel új minősítő védjegyrendszert vezet be a hazai szálláshelyek számára; a Családbarát védjegy a versenyképességben jelent majd komoly támaszt a kis és közepes, továbbá a nagy üzemeltető cégeknek – tudta meg a Magyar Idők.

Tombol a nyári belföldi üdülési szezon, országszerte erős forgalmi számokat várnak a szakemberek.

– A hazai utazóközönség jelentős részét, közel ötven százalékát alkotják a gyermekkel utazó vendégek, közöttük a belföldiek mellett számos európai országból, autóval érkező családot is megtalálunk. Az utóbbi években mind a Balaton, mind az egyéb, közkedvelt vízparti üdülőterületek, valamint a főváros is keresetté vált a családos utazók körében, amiben a kedvező ár-érték arány mellett a biztonságnak kiemelt szerepe van. A megfelelő szálloda kiválasztása azonban nem mindig egyszerű feladat, sok szempontot kell megvizsgálnia és összehasonlítania a gyermekkel utazóknak – mondta a Magyar Időknek Könnyid ­László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke, aki gyakorló szállodaigazgatóként maga is közelről ismeri a családi nyaralással járó kihívásokat.

Az elnök lapunkkal közölte: a szállodaszövetség a témában jártas és a ­piaci igényeket jól ismerő szállodai szakemberek csapatmunkájával kidolgozta a Családbarát Szálloda Tanúsító Védjegyet, amelyet – néhány belső egyeztetést és finomhangolást követően – ősszel emel be az általa kezelt védjegyek sorába. – Ezzel segítjük a magyar és az ide látogató külföldi családok tájékozódását a hazai szálláspiacon, ha családbarát szolgáltatásról van szó – mondta Könnyid László.

Kiemelte: nem véletlen, hogy hosszas előkészületek után most véglegesítik a védjegy tartalmi elemeit, a kormány által meghirdetett és a Magyar Turisztikai Ügynökség által is kiemelten kezelt családok éve ugyanis ideális környezetet kínál a védjegy indulásához, annál is inkább, mivel a piac ezen jelentős részén érezhetően van igény a vendégek részéről is a tájékozódás elősegítésére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium­mal kötött megállapodás szerint az MSZÉSZ 2012 óta üzemelteti a HotelStars Nemzeti Szálloda Tanúsító Védjegy rendszert, amely önkéntes alapon minősíti a hazai szállodákat; rendszerben megítélt csillagok száma a fogyasztót segíti a tájékozódásban. A múlt évben a Magyar Turisztikai Ügynökség pan­ziók számára meghirdetett minőségfejlesztési programját támogatva a Panzió Védjegy csatlakozott, amit ugyancsak az iparági szövetség üzemeltet.

– A szállodáknak lehetőségük van a HotelStars csillagok megszerzésekor wellnesskritériumok szerint is minősíttetni magukat, amely a hazai szálláspiac jelentős részét érinti, így világos volt, hogy a következő lépés a sokszor elcsépelt vagy indokolatlanul is használt családbarát szálloda fogalmának tisztázása – jegyezte meg az elnök.

Ismertette: a családbarát jelző széles skálát lefedhet a szolgáltatásban, kezdve egy egyszerű etetőszék meglététől, egy-két kültéri játéktól az olyan – egyébként jelenleg rendkívül szűk kört alkotó – szállodákig, ahol az érkezéstől az elutazásig komplexen foglalkoznak a gyermekkel, méghozzá korcsoportos bontásban.

– Három fokozatban lesz lehetőségük a szállodáknak a védjegyre pályázni, a különbség a felkészültség és a szolgáltatások szempontjából alakul ki. De a legkisebb fokozat is átgondolt, családbarát megközelítést és teljes körű termékkialakítást vár el – mondta.

Szavai szerint a védjegy segíteni fogja a hazai szállodaipar családbarát fejlődését is, hiszen edukációs jelleggel sok olyan apróságra hívja fel a szállodák figyelmét, amit az utazó családok keresnek. Egy cumisüveg-melegítő például ma már nem számít kuriózumnak a szobában, de sokan nem gondolnak például arra, hogy a közösségi mosdókban a kisgyermekeknek is kialakítsanak mosdót vagy éppen pelenkázóasztalokat helyezzenek el. És igen, ma már egy férfimosdóban sem számít ez eretnekségnek – fogalmazott Könnyid László.

A szülők pedig nagyon értékelik a megfelelő gondoskodást és az apró elemeket, legyen szó például gyermekevőeszközökről, a vacsoraválasztékban egészséges, gyermekeknek való ételekről, az éttermi asztal babakocsival megközelíthetőségéről vagy éppen a legfiatalabb vendégek külön köszöntéséről érkezéskor.

További szempont, hogy az alváskomfort a kicsiknél is fontos. Egy családbarát szálloda például tudja szavatolni a csendes környezetet, a jó levegőt vagy azt, hogy a gyermek ne essen le az ágyról, a konnektorból ne érje áramütés, sőt a fürdőszobában férjen el a fürdetőkád. Fontos elem az animációs program is, hiszen a családbarát szállodák arra vállalkoznak, hogy több korcsoportot is le tudnak kötni és számukra élményt szerezni, nem elfeledkezve a családi körben megélhető közös kalandokról.

– A minősítés megszerzésének fontos eleme lesz az önaudit és a szállodán belüli felkészülést követően a szakértők helyszíni felmérése, a szálloda bejárása, ahol a legapróbb részleteket is megvizsgáljuk, hiszen garantálni kell, hogy a három fokozat egyikét elnyerő szálloda valamennyi kritériumot teljesítette. A kritériumrendszert a védjegy indulásakor, ősszel hozza nyilvánosságra a szállodaszövetség. A család­barát védjegy hazai elterjedésétől a ­vendégek magasabb szintű, igazolható minőséggel alátámasztott tájékoztatását reméljük egy olyan időszakban, amikor a hazai családok egyre több időt töltenek el szállodában – mondta Könnyid László.