Előmozdítaná a szociális párbeszédet a Liga

A konföderáció szerint ártalmas az érdekvédelemre minden politikai célú szakszervezeti fellépés

Nem tett jót a szakszervezeteknek a túlóratörvény elleni megmozdulások politikai színezete, és habár a szociális párbeszéd valóban döcögős idehaza, a feleknek a tárgyalóasztal mellett kell a munkavállalók érdekét képviselni, a politikusok céljaitól elhatárolódva – mondta lapunknak adott interjújában Mészáros Melinda. A Liga Szakszervezetek elnöke szerint a képviseleteknek a valós munkavállalói igények mentén kell végezniük a dolgukat, amelyre jó példa az Audi dolgozóinak sztrájkja is.

– Úgy tűnik, a közélet túltette magát az elmúlt hetekben utcai megmozdulásokkal is kísért rabszolga-törvényezésen. Találkoztak a Liga tagjai a munkaidőre, túlmunkára vonatkozó módosítási igénnyel?

– Eddig nem kaptunk olyan munkáltatói jelzést, amely a kollektív szerződésben már korábban meghatározott munkaidőkeretet vagy a legfeljebb háromszáz órás rendkívüli munkavégzési keretet szeretné megváltoztatni. Amennyiben bármelyik tagszervezetünkhöz befut ilyen jelzés, természetesen kizárólag olyan megállapodást, illetve módosítást hajlandók aláírni, amelynek tartalma nem hátrányos a dolgozókra. A Liga érdeksérelem esetén azoknak is kész segíteni, akik nem szakszervezeti tagok. Egyrészt jogsegélyszolgálatunkkal, másrészt az országszerte megtalálható területi irodáinkban, ahol a referensek azonnal reagálni tudnak a megkeresésekre, de tagszervezeteinken keresztül is elérhetők vagyunk.

– Mennyire elfogadható a munkavállalókat érintő kérdéseket az utcára vinni a kormány megbuktatását célzó törekvések mellé?

– Mindenki eltérő vérmérséklettel reagált, ezt a fajta megmozdulást ugyanakkor nem tartom szerencsésnek. A Ligában azt a döntést hoztuk, hogy pártpolitikai célú eseményeken nem veszünk részt, kizárólag a szakszervezeti célokkal, ezzel együtt a munkavállalók igényeivel megegyező megmozdulásokkal értünk egyet, ezt az alapszabályunk is tartalmazza. Azonban a megfogalmazott négy kiemelt témakör valóban olyan kérdéseket feszeget, amelyekről egyeztetniük kell a szociális partnereknek. Jogos munkavállalói igény a bérek minél nagyobb mértékű felzárkóztatása, a sztrájktörvény finomítása vagy a korkedvezményes nyugdíj helyébe lépő intézkedéscsomag évek óta húzódó elfogadása. Több kérdésben már korábban egyeztettek a felek.

– Tehát helytálló az a kifogás, hogy a szociális párbeszéd intézményei nem alkalmasak a munkavállalókat érintő kérdések tisztázására?

– Úgy fogalmaznék, hogy ma meglehetősen döcögős a szociális párbeszéd. Erre jó példa az előbb említett, a korkedvezményes nyugdíj megszüntetése helyett bevezetendő egészségvédelmi, egészségmegőrző intézkedéscsomag. A munkaadókkal szakértői szinten már kidolgoztuk a két éve tartó egyeztetési folyamat során a kompromisszumokon alapuló javaslatainkat. Ugyanakkor mégsem tudunk előrelépni, mert a kormányzat állásfoglalására is szükség van, és szintén a kormány feladata a törvényalkotás, majd a végrehajtás támogatása. Idesorolnám a munka törvénykönyvét is: finomhangolásához, a szükséges korrekciók elvégzéséhez régóta a kormány képviselőinek asztalán vannak a javaslataink, ám ezeket eddig nem véleményezték. Elkerülhető lett volna az elmúlt hetekben tapasztalható elégedetlenség is, amennyiben a kormány egyeztet a dolgozókat érintő változásokról, a szociális párbeszéd sokat emlegetett intézményein keresztül.

– Viszont nagyobb figyelem jutott a szakszervezeteknek. Előnyükre vált ez a fajta figyelem, vagy inkább rányomta a bélyegét a megítélésükre?

– A tüntetések hatására elmérgesedett a viszony, ezért a feleket vissza kell terelni a valós érdekképviselethez. Bizonyos szintig ugyanakkor kedvező, hogy megmutatták magukat a képviseletek, ám azok a nyilatkozatok már károsak, amelyek úgy állítják be a szakszervezeteket, mintha a munkavállalóktól függetlenül működnének. A szakszervezeteket ugyanis a munkavállalók alkotják, a konföderá­ciók lépé­seit pedig a tagszervezetek döntése határozza meg. A másik, szintén az elmúlt hetekben tapasztalt roppant káros folyamat, hogy a politikai pártok a szakszervezetek munkavállalók helyzetét javító követelésein keresztül, azokra rátelepedve akarják elérni céljaikat. A konföderá­ciók a munkavállalók érdekeit védik, s jó szándékkal állnak ezen célok mögé, ám elérésükhöz már eltérnek az eszközök.

– A közvélemény eltérően ítéli meg az Audi dolgozóinak sztrájkját. Szakszervezeti vezetőként egyetértett a megmozdulással?

– Természetesen egyetértettem. Nem szabad összemosni az Audi Hungária Független Szakszervezet nyomásgyakorlását a túlóratörvény kapcsán tapasztalt szakszervezeti aktivitással. Az Audi dolgozói tiszta, politikától és más, országos ügyektől független bérharcot folytattak. Az ágazat és azon belül az Audi bérviszonya speciális, a nemzetgazdasági átlaggal nem összevethető. A Liga tagjai is szerveztek és szerveznek helyi munkabeszüntetéseket egy-egy előnytelen bérajánlat esetén, azonban mivel kisebb létszámú foglalkoztatókról van szó, ezekre kevesebb figyelmet fordít a közvélemény. Habár a közvélemény hajlamos kizárólag a közismert vállalkozásokra koncentrálni, a szakszervezetek célja mindenhol a minél magasabb keresetek és a jobb munkafeltételek elérése.