Elindult a húszmilliárdos támogatási program

A kabinet tovább növelné a bővülő építőipar súlyát a magyar gazdaságban

Összesen 1,8 milliárd forint támogatást kapott az a kilenc cég, amely a kormány építőipari kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését segítő pályázatán nyert első körben.

Kilenc építőipari cég vezetője vehetett át összesen 1,8 milliárd forint vissza nem térítendő kormányzati támogatásról szóló okiratot csütörtökön Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől.

Az ünnepélyes átadón a tárcavezető emlékeztetett rá, hogy a kormány az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ) kötött megállapodásának megfelelően húszmilliárd forint támogatást biztosít építőipari vállalkozásoknak technológiai megújulásra, gépeszközök fejlesztésére és beszerzésére. Az Építőipari támogatási programba (Étp) tíz és kétszázötven fő közötti létszámú kis- és középvállalkozások nyújthatnak be kérelmet legalább ötvenmillió, legfeljebb egymilliárd forint hozzájárulásra.

Varga Mihály azt mondta, az építőipar az egyik legfontosabb nemzetgazdasági ágazat, amely tavaly már a bruttó hazai termék négy százalékát adta.

– Tovább kell növelni az ágazat súlyát. Ez alapvetően magyar vállalkozásokat jelent – jelentette ki a miniszter, hozzátéve, hogy míg 2016-ban 278 ezren, ma már több mint 320 ezren dolgoznak az ágazatban.

Fotós: Havran Zoltán

Varga Mihály arról is beszélt, hogy sikerült egészségesebb növekedési szerkezetre átállni, és idén is négy százalék körüli bővülés várható. Ma már számos ágazat húzza a magyar gazdaságot, az építőipar mellett a turizmus, a jármű- és a gyógyszeripar is. A hatéves adó- és bérmegállapodás egy százalékponttal növelte a magyar gazdaság teljesítményét. A tárcavezető jelezte, továbbra is a kormány tervei között szerepel a személyi jövedelemadó mértékének egy számjegyűre csökkentése.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke arról beszélt, hogy a következő időszakban mintegy ötszáz pályázat benyújtására lehet számítani.

Szerinte az ágazattól elvárt kapacitásbővülést önállóan nem tudnák megoldani, ezért rendkívül fontos a kormány által biztosított program, a megállapodásban vállalt feladatokat mindkét fél időarányosan teljesíti.