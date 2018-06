Éles a verseny a beruházásokért

A régióban egyre élesebbé válik a versengés az új beruházások elnyerése érdekében, ezen a téren is újabb erőfeszítésekre van szükség a hazai kormányzattól a jövőben – mondta tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány elutasítja az európai adóharmonizációra való törekvéseket, mivel azok a magyar megítélés szerint lényegében a múltbeli felelőtlen költségvetési politikát jutalmaznák.

– Magyarország további lépésekkel igyekszik gazdaságát vonzóbbá tenni az új beruházások számára, mivel egyre inkább kiéleződik a befektetőkért folyó verseny – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) tegnapi eseményén. Szijjártó szerint jelenleg több kockázat is látszik a magyar gazdaságpolitika terén, jelentős a piaci turbulencia, illetve Nagy-Britannia uniós kiválásának tárgyalásai is sok bizonytalanságot hordoznak.

– A britek esetében Magyarország egy igazságos megállapodást szorgalmaz, mindenképp egy olyan megoldást szeretnénk, amelynek eredményeként biztosítottak maradnak a szabad kereskedelem feltételei – mondta Szijjártó.

A miniszter szerint Magyarország méretéből adódóan nem tud beleszólni abba a nagy horderejű folyamatba, amit az Egyesült Államok által indított védővámháború jelent, amivel Európát, illetve Kínát célozzák.

Az USA kormányzata a vélelmezett nemzetközi egyenlőtlenségek kiigazítása érdekében védővámokkal lépett fel elsősorban Kína, de ugyanúgy európai kereskedelmi partnereivel szemben is. Ezzel együtt, ha van olyan ország, aminek „szorítania” érdemes a helyzet mielőbbi rendezése érdekében, az épp Magyarország, mivel exportunk 79 százaléka az Európai Unió­ba megy, a teljes kimenő forgalom 84 százaléka pedig olyan államokba, amelyeket a védővámviszály kedvezőtlenül érinthet.

A hazai diplomácia egyúttal elutasítja azokat az unióban jelen lévő törekvéseket, hogy az egyes, a költségvetési fegyelmet hanyagoló tagállamokat lényegében megjutalmazzák. Szijjártó szerint az, hogy Magyarországon lehet a régió legalacsonyabb társasági adószintje, nem jön ingyen, és méltánytalan, hogy az adóharmonizációs törekvések eredménye az legyen, hogy a felelőtlenül gazdálkodó államok járjanak jól, szemben a hazai gazdasági kormányzattal, ami a mostani eredményeket kifejezetten a fegyelmezett gazdaságpolitikájával alapozta meg.

Új keleti befektetők

A keleti nyitás nemcsak a magyar termékek és szolgáltatások piacszerzését, hanem a tőkeerős ázsiai cégek belföldi befektetéseit is támogatja, így új fejlesztések jelenhetnek meg Magyarországon – mondta a távirati iroda beszámolója szerint Szijjártó Péter az indiai SRF Group beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján. Kiemelte a meggyőző befektetési környezet jelentőségét a keletről érkező fejlesztések megnyerésében, és hozzátette, hogy Magyarország az SRF beruházását is ennek köszönhetően tudta az erős nemzetközi versenyben elnyerni. Hozzátette, hogy a sikerhez többek között a rugalmas munkaerőpiac és az alacsony adóterhek, a duális szakképzés és a már Magyarországon működő indiai cégek, az Apollo Tyres vagy a Tata Group sikerei is hozzájárultak. Szijjártó tegnap azt is bejelentette, hogy a kormány 2022-ig 4000 milliárd forintot fordít közúti és vasúti fejlesztésekre az ország logisztikai pozíciójának erősítése érdekében. A Magyar Export-Import Bank és a Magyar Exporthitel Biztosító szervezésében tartott rendezvényen a miniszter ismertette, hogy a következő években 2500 milliárd forintból fejlesztenek 900 kilométer gyorsforgalmi utat. Az összeg 55 százalékát a magyar költségvetés, 45 százalékát uniós forrás biztosítja. Vasúti fejlesztésekre 1500 milliárd forintot fordítanak, ebből 900 kilométer vasúti pályát korszerűsítenek. Ismertetése szerint a fejlesztésekkel 45 ezer férőhely-kapacitás jön létre, és új teherszállítási eszközök jelennek meg a magyar vasútvonalakon. Hozzátette, hogy Magyarországon a villamosított vasútvonalak hossza így el fogja érni a 3300 kilométert.