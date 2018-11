Elérkezett a kereskedők ünnepe

Black friday: A szakértők nem tanácsolják, hogy kölcsönből fedezzék a családok a vásárlásokat

Két számjegyű forgalmi várakozásokkal és harsány reklámokban beharangozott merész árengedményekkel készültek a kereskedők és számos szolgáltató a mára meghirdetett fekete péntekre. A vásárlási kedv az egész éves bőséges fogyasztás után várhatóan igen élénk lesz, és kitart az ünnepekig. A mai – és számos helyen egész hétvégén zajló – akciós rohamra megerősített infrastruktúrával, külön digitális fejlesztésekkel és remélhetőleg elegendő mennyiségű készletekkel készültek a webkereskedők. A családok vastagabb pénztárcájáért versengő boltok, de már a bankok, az utazási irodák, a vendéglátóhelyek, a fitnesztermek, az autószalonok, a mobilszolgáltatók, és mások mellett például a biztosítók is kedvezményes napokat tartottak a hónap során. Az iparág előzetesen százmilliárdos nagyságrendű pluszforgalmat vetített előre a black friday napjaira.

Nagyívű előrejelzésekkel az átlagosnál várhatóan magasabb lakossági költekezésről, korábbi fogyasztási adatok tekintélyes százalékairól jelent meg több felmérés a héten a mára meghirdetett black friday, vagyis fekete péntek kereskedelmi kampány kapcsán. Idén Magyarországon minden korábbinál meghatározóbbá vált ez a vásárlócsalogató marketingmódszer, amikor a kereskedők számos népszerű termék árát jelentősen, 30–60 százalékkal lejjebb viszik, hogy az alacsonyabb árak a meghirdetett napon bőséges forgalmat hozzanak.

A black friday egyébként Amerikában csupán egyetlen napig tartó őrületet jelent a boltokban: a hálaadást követő pénteket nevezik így, a napot a karácsonyi bevásárlási szezon kezdeteként tartva számon. Itthon a fekete péntekből a kereskedelem szinte egyetlen szereplője sem marad ki, sőt melléjük a szolgáltatószektor is felsorakozott.

Már tavaly is jelentős tömegeket mozgatott meg az akció: a CIB Bank kiszámolta, hogy a 2017-es fekete pénteken 66 százalékkal költöttek többet a bankkártyás ügyfeleik, mint egy átlagos novemberi hétköznapon. Az átlagos kosárértéken is meglátszott a kampány hatása: a kártyás fizetések alapján a tavalyi akció legnagyobb nyertesei a szórakoztató elektronikai cikkeket árusító kereskedők és az utazási irodák voltak, de sokkal többen vásároltak ékszert és repülőjegyet is, mint más napokon.

A műszaki termékek boltjaiban közel húszezer forint volt a többletkiadás tavaly ezen a napon, amiből arra következtettek a szakemberek, hogy sokan a fekete péntekre időzítették a nagyobb értékű berendezések megvásárlását. Kedvezményes turisztikai ajánlatokra a bank ügyfelei a napi átlagos költés mintegy négy és félszeresét fordították.

Idén a fekete péntek akciót hazánkban meghonosító Extreme Digital áruház már a múlt héten lebonyolította az akciót. Ezzel kapcsolatban friss adataik azt mutatják, hogy 2018-ban tavalyhoz képest közel hétezer forinttal többet költöttek az online vásárlóik. 2017-hez képest az átlagos kosárérték nettó 6614 forinttal volt magasabb az egy héttel ezelőtti kampányban, ám a webáruház látogatói nem álltak le: az elmúlt napokban folytatódott az élénkebb forgalmazás a kereskedőnél.

Az örök slágernek számító műszaki cikkek mellett rengeteg tisztítószert, mosó- és mosogatókapszulát rendeltek, emellett a játékgépek fogytak el a leghamarabb, illetve a középkategóriás okostelefonok. A tévék közül a black fridayen a prémium típusokra utaztak a magyarok, továbbá rengetegen vettek szárítógépet, kapszulás kávégépet.

A kiadások fedezetére kézenfekvő megoldás a személyi kölcsön, ráadásul ezek ma már sokkal olcsóbban elérhetők, mint évekkel ezelőtt. Ugyanúgy, ahogy például egy tévénél vagy más nagy értékű terméknél érdemes körülnézni, hol a legolcsóbb ugyanaz a készülék, a személyi hitelek esetében is nagy különbségek vannak – hívta fel a figyelmet tegnap a BankRáció.hu.

Felmérésük szerint a november közepén jellemző ajánlatok szerint az ötéves futamidejű, ötszázezer forintos személyi kölcsönök közül a legjobb lehetőség havonta kevesebb mint tízezer forintból törleszthető, az ügyfélnek pedig 600 ezer forintnál kevesebbet kell visszafizetnie a banknak.

Ezzel szemben a legdrágább személyi kölcsönöknél több mint 800 ezer forint lehet a végösszeg, ezért érdemes átgondolni, melyik ajánlatot választják a vásárlók. Jó tudni, hogy a BankRáció.hu adatai szerint a 1,5 millió forintos – szintén ötéves futamidejű – személyi kölcsönök esetében a legjobbak havi törlesztése 30 ezer forintból kijön, öt év során pedig kevesebb mint 1,8 millió forintot „kér” vissza a bank.

Trencsán Erika, a BankRáció.hu hitelszakértője szerint a személyi kölcsönök ma már az egyik leggyorsabban igényelhető konstrukciók közé tartoznak, a pozitív hitelbírálat esetén akár pár óra alatt folyósítják a bankok a kért összeget. A szakember felhívta a figyelmet, hogy a legkedvezőbb konstrukciókat, azaz a legalacsonyabb havi törlesztést sok esetben feltételekhez, például meghatározott jövedelemhez vagy már meglévő bankszámlához köthetik a pénzintézetek.

– Minden hitelfelvétel előtt alaposan mérlegelni kell, hogy belefér-e a havi kiadásokba a törlesztés. Bár vannak a túlzott eladósodás megakadályozására fékek a rendszerben, egy-egy család maximum a nettó jövedelmének 50 százalékát fordíthatja kölcsönök visszafizetésére. Habár inkább a nettó jövedelemhez mérten mérsékeltebben, maximum 30-35 százalékig szabad eladósodni, így megmarad a pénzügyi mozgásterünk – hangsúlyozta a szakértő.

A korábban már „feketepéntekező” és az akcióra idén is visszatérni vágyó vásárlók jellemzően a 30 év alattiak, a magasabb jövedelműek, illetve a gyermeket nevelők közül kerülnek ki – állapítja meg a friss Cofidis-hitelmonitor.

Eszerint a teljes lakosság 40 százaléka vásárolt már valaha a black fridayen. Idén közel ugyanennyien valószínűsítik, hogy élni fognak az akcióval, viszont akadnak, akik eleve kihagyják a fekete pénteket. Bár a lakosság közel fele egyetért azzal, hogy a black friday-jel sok pénzt lehet megspórolni, a kampány mégsem örvend osztatlan népszerűségnek: a magyarok több mint a fele szerint a kereskedők számos esetben megtévesztik a vásárlókat, felesleges kiadásokra ösztönözve őket.

A legtöbben arra panaszkodnak, hogy a korábbi akciózásokkor a kampány lejárta előtt elfogyott a kedvezményes árú cikk, emellett sokan vannak, akik a korábbi években csak később jöttek rá: az akció után máshol olcsóbb lett volna a termék, esetleg a boltos előzetesen felárazta az árut, illetve lecsúsztak a kedvezményről, mire a megrendelésüket leadták.

Akadnak kifejezetten erre az időszakra létrehozott hamis webáruházak is, amelyek hihetetlen ajánlatokkal kecsegtetnek. Solymos Ákos, a Quadron szakértője szerint ha gyanúsan olcsó hirdetést látunk, bizonyosodjunk meg a kereskedő megbízhatóságáról. Az ilyen oldalak kinézete nagyon egyszerű, a domainnevet pedig általában pár hete vagy hónapja jegyezték be – ezt a www.who.is oldalon ellenőrizhetjük.

A valós üzletek törekednek az átláthatóságra, a hamis webáruházakban azonban akár regisztráció nélkül is lehet vásárolni. Szintén óvatosságra int, ha minden kapcsolati és egyéb adatot elrejtenek az érdeklődők elől. A hamis áruházak gyakran elkérik a kártyaadatain-kat is, majd azonnal levonják a vásárlás összegét, sok esetben pedig a megadott kártyaadatokat el is adják az internetes feketepiacon.