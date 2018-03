Élénkül a kereslet az ipari ingatlanok iránt

Alig van üresen álló ipari ingatlanterület Budapesten és környékén, nem véletlenül látnak a fejlesztők nagy lehetőségeket az ingatlanpiac ezen területén. Jelenleg is több mint százezer négyzetméternyi épület készül, ám ezek többsége már előbérleti szerződéssel le van kötve.

A Cushman & Wakefield (C&W) közép-európai térséget felmérő összegzése szerint soha nem látott kereslet alakult ki az ipari és logisztikai ingatlanok budapesti piacán. A nemzetközi ingatlan-tanácsadó cég lapunkkal azt közölte, hogy a magyar fővárosban az egy évvel korábbihoz képest 200 ezer négyzetméterrel nagyobb területet adtak bérbe, összesen több mint 617 ezer négyzetméternyi ipari és logisztikai ingatlannak volt bérlője 2017-ben. Magyarországon tavaly csaknem 120 ezer négyzetméterrel bővült az ipari ingatlanok összterülete.

– Valamivel több mint 110 ezer négyzetméter új terület építése van folyamatban, ami önmagában kedvező fejlemény. A kereslet szempontjából azonban nincs különösebb hatással a piacra, mivel e mennyiség nagy része előbérleti szerződésekkel már le van kötve – mondta Halász-Csatári Gábor, a C&W magyar ipari csapatának vezetője, hozzátéve, hogy rövid távon a bérleti díj további lassú emelkedésére lehet számítani.

Emellett az elérhető B vagy akár C kategóriás területek is felértékelődhetnek addig, amíg az új fejlesztések mértéke nem éri utol a kereslet támasztotta igényeket. – A stabil kereslet és a budapesti piac egészséges felpörgetése, a bérlők nagyobb szintű aktivitása végett nagy szükség lesz a spekulatív fejlesztések megindítására. Vélhetően az első ilyen jellegű fejlesztést több másik is követi majd, bár az építési költségek továbbra is lassítják ezeket – vélekedett a szakember.

A Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia alkotta térségben összesen 2,2 milliárd euró értékű beruházás révén 17 százalékkal bővült az ipari ingatlanállomány. Ezzel együtt az üresedési ráta az egész régióban csökkent. Budapesten a mutató mindössze 4 százalék, ami jelentős javulás az előző évhez képest, amikor még 8 százalékot tett ki az üresen álló ingatlanterületek aránya.

A Budapesti Ingatlan-tanácsadók Egyeztető Fóruma adatai szerint 2017 negyedik negyedévében hat épülettel, összesen csaknem 63 ezer négyzetméterrel bővült az ipari állomány. A rekordalacsony üresedési rátával összefüggésben azt írták, hogy mindössze 82 ezer négyzetméternyi ipari terület áll kihasználatlanul a budapesti agglomerációban, és csupán három épületben van ötezer négyzetméternél nagyobb üres terület.