Együttműködik Szingapúrral az Európai Unió

Az uniós külügyi tanács határozatot fogadott el szabadkereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodás aláírásáról Szingapúrral. A határozat elfogadása lehetővé teszi, hogy az Európai Unió és Szingapúr várhatóan október 19-én, az Ázsia–Európa-találkozó alkalmával Brüsszelben aláírja mindkét megállapodást, valamint egy partnerségi és együttműködési megállapodást is. Mint közölték, a kereskedelmi és beruházási megállapodás az első olyan kétoldalú egyezmény lesz, amely az EU és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) egyik tagállama között jön létre.

Az EU az ASEAN-nal folytatott áru- és szolgáltatáskereskedelmének csaknem egyharmadát Szingapúrral bonyolítja le. A kétoldalú árukereskedelem értéke 2017-ben 53,3 milliárd euró volt. Az EU 33,16 milliárd euró értékben exportált elsősorban gépkocsikat és gépeket, az import pedig 20,14 milliárd eurót tett ki, főleg vegyipari termékek és gyógyszerek formájában. A tanács szerint szinte az összes, az EU-ból érkező áru már a megállapodás megkötését megelőzően is vám nélkül kerülhetett a szingapúri piacra.

A szabadkereskedelmi megállapodással most a még meglévő vámok is megszűnnek, termékkategóriáktól függően 3-5 éven belül. A megállapodás felszámolja a technikai és a nem vámjellegű akadályokat is azáltal, hogy például az elektronika, a gyógyszeripar és a gépjárműalkatrészek területén elismeri az uniós szabványokat és biztonsági vizsgálatokat.