Együtt az atom és a zöld

A Paks II projekt során továbbra is számítanak Aszódi Attila munkájára

A szén-dioxid-kibocsátás nélkül villamos energiát előállítani képes technológiák összehangolása kiemelten fontos a klímaváltozás elleni közdelemben, a nuk­leáris és a megújuló termelők alkalmazásának megfelelő arányai­ról azonban ez idáig nem állt rendelkezésre tudományos munka. A kérdésekre választ ad az OECD Atomenergia-ügynökségének kiadványa, amelyet tegnap mutattak be Budapesten.

A hosszú távú biztonságos áramellátás terén az atomerőmű versenyképessége vitathatatlan – mutatott rá a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős tárca nélküli miniszer A dekarbonizáció ára című tanulmány ismertetésének apropóján.

Süli János az OECD Atomenergia-ügynökségének (NEA) főigazgatójával, William D. Magwooddal közösen mutatta be a dokumentum összeállításának céljait és következtetéseit.

A miniszter elmondta, hogy az OECD NEA – amelynek Magyarország 1996 óta tagja – szervezetnél már korábban felmerült a tanulmány elkészítésének szükségessége, amely tárgyilagosan, számszerűen mutatja be az atomerőmű és a megújulók együttműködésének gazdasági kérdéskörét. Ez is azt jelzi, hogy az atomerőmű nem a megújulók ellen épül, hanem a két technológia adhat hosszú távon megoldást a klímaváltozás kihívásaira.

A szerzők arra keresték a választ, hogy mi az a megújuló- és nukleáris alapú áramtermelési arány, amely gazdaságosan, a fogyasztók és az ipar számára is elérhető áron alakítható ki.

– A világ minden szegletében, így Magyarországon is fontos, hogy az energiaelőállítás megfizethető legyen, egyrészt a lakosság szempontjából, másrészt az ipar versenyképességének erősítése érdekében – hangsúlyozta Süli János, hozzátéve, hogy a tanulmány hosszú távon használható a nukleáris és a megújulótechnológiák együttműködésének kialakításához.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt év adataiból világosan kitűnik: nemcsak az áram iránti igény, hanem az importhányad is növekszik, ami tavaly elérte a mindenkori legmagasabb értéket, 31,4 százalékot. Ez is azt támasztja alá, hogy a Paks II beruházás elkerülhetetlen, hiszen a kitettség a lakosság olcsó áramellátását bármikor megingathatja.

Láthattuk pél­dául, hogy a nyári szárazságnak az európai erőművekre gyakorolt negatív hatása ­miatt az importáram ára a duplájára nőtt. Mindeközben fogyasztási csúcsok dőlnek meg rendszeresen – legutóbb január 23-án mért 6926 MW-os rekordot a rendszerirányító –, a hagyományos áramterme­lőink pedig tervezetten, néhány éven belül leállnak, ezért is érdemes törekedni az önellátás irányába.

Az 5. és a 6. paksi atomerőművi blokk építését ezek a tények is indokolják Süli János szerint, már csak azért is, mert az atomerőmű működése szén-dioxid-kibocsátástól mentes, összhangban az uniós energiapolitikai törekvésekkel. A miniszter hozzátette, hogy a telephelytől mintegy két kilométerre zajlik Paks határában egy új, 20,6 MW kapacitású napelempark üzemi próbája, a létesítmény az atomerőmű területén lévő transzformátorállomásra csatlakozik.

Paks II létesítési engedélykérelmének benyújtásáról Süli János elmondta: azt akkor nyújtják be az Országos Atomenergia-hivatalhoz, ha biztosan alkalmas lesz az engedélyezésre, konkrét időpontot nem jelölt meg.

A miniszter hozzátette, hogy mivel korábban az uniós vizsgálatok elhúzódtak, jelenleg az orosz–magyar hitelszerződés átütemezéséről egyeztetnek. Aszódi Attila államtitkári pozíciójából való felmentésről is beszélt.

– A beruházás most új fázisába lépett, a létesítés folytatásához új kollégákat szeretnék, akiknek a kinevezéséről a napokban tájékoztatást adok. Mihamarabb szeretnénk pótolni Aszódi urat, de továbbra is számítunk a munkájára, hiszen az ő tudása változatlanul szükséges a projekt támogatásához.

William D. Magwood a tanulmány ismertetésében az egyik legfontosabb tanulságként arról beszélt, hogy a megújuló energiaforrásokat hasznosító beruházások tervezésénél nem veszik figyelembe az összes felmerülő költséget.

– Ahogyan a nukleáris projektek költségeiben megjelennek a biztonság vagy a hulladékkezelés kiadásai is, úgy a megújulóalapú beruházásoknál is be kell építeni a költségekbe minden járulékos kiadást – hívta fel a figyelmet a főigazgató.

A szakértő beszélt arról a projektek megtérülésére ható helyzetről is, amikor a túltermelés miatt nullára vagy negatív tartományba esnek az áramárak. – Ennek ugyan örül a fogyasztó, ugyanakkor világos, hogy ilyenkor a projekt nem termel bevételt a létesítmény tulajdonosának.

A Magyar Idők kérdésére válaszolva jelezte: a tanulmány szerzői arra jutottak, hogy az energiatárolásnak inkább a közelebbi, mint a távoli jövőben lesz komolyabb jelentősége, elsősorban a villamosenergia-rendszerek kiegyensúlyozása jut hangsúlyos szerephez.