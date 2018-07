Egyre több „kibernagyit” képeznek ki az internetre

A felnőtt magyar internetezőknek fontos, hogy a családjuk idősebb tagjai is otthonosan mozogjanak a digitális világban. Ennek érdekében a fiatalabb netezők rendszeresen vagy alkalmanként tanítják idősebb családtagjaikat az internet és a digitális eszközök használatára. A támogatás sikerét jól jelzi, hogy a világhálón már otthonosan mozgó nagyszülők, dédszülők harmada két, további csaknem egyharmada pedig három vagy több, internetezésre alkalmas eszközt is használ.

Internethasználatban az idősebbek le vannak maradva a fiatalok mögött – állítja tízből kilenc netező az eNET – Telekom-jelentés az internetgazdaságról című friss kutatása szerint. Bár a netezők szerint a fiatalok otthonosabban mozognak a digitális világban, ez nemcsak előnyöket, hanem egyben felelősséget is jelent: a válaszadók 83 százaléka tartja fontosnak, hogy a fiatalabb családtagok segítsenek az idősebbeknek a digitális képességek elsajátításában.

A közös tanulásnak számos előnyét látják: nemcsak több időt töltenek együtt, de együtt is fejlődnek (73 százalék szerint); mindketten hasznos képességeket sajátítanak el (71 százalék), ugyanakkor mindez közös szórakozást is jelent számukra (67 százalék). A válaszadók szerint az internet az idősebbek életét elsősorban a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel történő kapcsolattartás (78 százalék), az információkeresés (74 százalék) és az ügyintézés (68 százalék) terén könnyítené meg.

A 41 évesnél fiatalabb netezők nem is hagyják, hogy idősebb családtagjaik kimaradjanak a digitális világ nyújtotta lehetőségekből: 17 százalék rendszeresen, 59 százalék alkalmanként szokta őket tanítani az internet és a digitális eszközök használatára, 8 százalék esetében pedig a család más tagja szokta ezt tenni. A nagyszülők, dédszülők és egyéb idősebb rokonok többsége (61 százalék) ugyan továbbra is ragaszkodik a vezetékes telefonhoz, de 70 százalékuk mobiltelefon-szolgáltatást is használ.

A netező nagyszülők eszközhasználat terén is igen aktívnak bizonyultak: 33 százalék egy, 37 százalék két, 30 százalék pedig három vagy több, internetezésre alkalmas eszközt is használ. Ezek közül az okostelefon a leggyakoribb (55 százalék), ezt követi az asztali számítógép (54 százalék), a laptop (49 százalék), a tablet (27 százalék) és az okostévé (22 százalék). A válaszadók szerint netező nagyszüleik, dédszüleik inkább hasznos tevékenységekre használják a netet (43 százalék), 37 százalékuk szerint pedig hasznos tevékenységekre és szórakozásra egyaránt.

A napi szinten végzett online tevékenységek közül az idősebb rokonok esetében a böngészés (42 százalék), a közösségimédia-oldalak látogatása (42 százalék), a csetelés (35 százalék) és a hírolvasás (34 százalék) a legjellemzőbb. A digitálisan igazán aktív nagy- és dédszülők a fentiek mellett számítógépes játékokat is szoktak a családdal játszani, valamint videotelefon- szolgáltatást is használnak.