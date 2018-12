Egyre több család kosarába kerülnek növényevő halak

Térképes alkalmazáson kereshetők meg a legközelebb lévő árusítóhelyek

Bár az önköltségi tényezők jelentősebb drágulást indokoltak volna az idén a hazai halak piacán, az áfacsökkentésnek köszönhetően alig érezhetően emelkedett a halhús fogyasztói ára karácsony előtt. A kínálat az idén is széles, a már megszokott ponty mellett pedig egyre több a ragadozó és más növényevő hal a boltokban. A vásárlókat ebben a szezonban egy új internetes keresőfelület is segíti, ahol bárki megtalálhatja a lakhelyéhez legközelebb eső halvásárlási lehetőséget.

Az idén sem kell a tavalyinál mélyebbre nyúlnia a pénztárcájába annak, aki jó minőségű magyar halat szeretne az asztalra tenni az ünnepek alatt. Bár az idén jelentősen emelkedtek a termelési költségek, a végtermék, vagyis a halhús árában csupán néhány százalékos drágulást lehet tapasztalni. Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Ma-hal) szóvivője, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója lapunknak elmondta: az aszály miatt a tógazdaságoknak jelentős vízutánpótlásra volt szükségük, ami a nemrégiben bevezetett vízdíj miatt jelentősen növelte a költségeiket. Emellett a minimálbér-emelés miatt drágult a munkaerő, a nyári betakarítású gabonáknál pedig a szűkebb hozam miatt szintén felfelé ívelő árak a takarmányozás költségét is megemelték.

Ehhez jön hozzá a szállítás díja, ami a gázolaj drágulása miatt szintén magasabb árat indokolna a végterméknél. – Az országban nem egyforma áron kapható a hal, ott például, ahol közel vannak a tógazdaságok, olcsóbban juthatnak hozzá a halhúshoz a fogyasztók, mint az olyan településeken, ahová messzebbről kell szállítani a terméket. Ugyanakkor minden esetben tíz százalék alatt maradt az áremelés – fogalmazott. Majd hozzátette: mindez a forgalmi adó idei csökkentésének köszönhető. Ha ugyanis nem mérsékli a kormány 27-ről 5 százalékra az áfát, a fogyasztók jóval drágábban vásárolhatnának halat karácsonykor.

A kínálattal egyébként az idén sem lesz probléma, minden piacon és a legtöbb boltban is kapni a friss árukból, ahogyan a tógazdaságok mindegyikénél is vásárolható hal. A szezon ebben az évben – a nehézségek ellenére – kiválóan sikerült, mennyiségében és minőségében is bőven van hal a piacon. Az elmúlt évekhez képest a ragadozó és növényevő halakból is több kerülhetett a boltokba. Lévai Ferenc egyébként azt tanácsolja, hogy aki csak teheti, ne a szenteste előtti néhány napban, hanem már most keresse fel a halasstandokat és válassza ki a neki megfelelő árut. Ezzel ugyanis egyrészt elkerülheti a sorban állást, másrészt kényelmesebben, szélesebb kínálatból választhat. Az ízélményen semmit sem változtat, ha a termék egy-két hétre a fagyasztóba kerül.

A fogyasztás szerkezetét tekintve most is a legtöbben a pontyot keresik, ugyanakkor megnőtt az igény a növényevő halak iránt. Az élő halak mellett pedig egyre keresettebbek a konyhakész termékek.

– Örvendetes az irány, a cél ugyanis az, hogy a megszokottak mellett minél többfajta alapanyagot próbáljanak ki a fogyasztók, a szokásos halászlé mellett pedig készítsenek el új fogásokat is – fogalmazott a szakember. Ebben a szövetség tagjai is igyekeznek segítséget nyújtani a háziasszonyoknak, a standokon, árusítóhelyeken különböző receptfüzetekkel és kiadványokkal várják a vásárlókat.

Megjegyezte, hogy az év végéig – részben a forgalmi adó mérséklésének, részben az Agrár Marketing Centrum Kapj rá! címet viselő kampányának – mintegy 6-10 százalékos fogyasztásbővülést várnak. A karácsonyi halvásárlást segítve a szervezet létrehozott egy interaktív térképet, ahol a fogyasztók megtalálhatják a hozzájuk legközelebb található termelői halárusító pontokat.

A Ma-Hal tagszervezetei több mint negyven településen 63 db halárusító ponton árusítanak friss édesvízi halfajokat a karácsony előtti héten.