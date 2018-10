Egyre több az ígéretes induló cég

Bécs mellett Budapest is a régió meghatározó inkubációs központja lehet

Tíz hazai díjat nyertek el, valamint összesen 500 millió forint tőkebefektetést vonzottak egyetlen év leforgása alatt a Start it @K&H inkubátorprogramban szereplő cégek – közölte a bank abból az alkalomból, hogy újabb tíz taggal bővítették portfóliójukat. A cégek működési területe szerteágazó, beletartozik az e-sport, a fintech vagy éppen a HR-technológia is.

Újabb tíz startuppal bővült a Start it @K&H inkubátorprogram, amely így már 22 csapattal – vezető nagyvállalati inkubátorként – folytatja tovább a működését, jelentette be a bank. A cég ezzel még aktívabban járul hozzá az innovatív hazai startupcsapatok sikeres vállalkozássá válásához.

Az elmúlt évben jelentősen aktivizálták magukat a hazai nagyvállalatok a startupok inkubálása terén, így mára gyakorlatilag minden nagyobb iparág képviselteti magát a start­up-ökoszisztémában. Mindez jó esélyt jelent arra, hogy Bécs és Prága mellett Budapest is a régió meghatározó start­upközpontja legyen.

– A majdnem egy évvel ezelőtt indult inkubátorprogram célja az volt, hogy a startupok igényei­hez igazodóan, velük együtt gondolkodva segítsük a fejlődésüket, céljaik megvalósítását, hogy minél könnyebben váljanak induló cégből a nemzetközi piacokon is sikeres vállalkozássá. A program azonban még az eredeti elképzeléseinket is túlszárnyalta, hiszen az elmúlt időszakban velünk dolgozó 13 csapat tíz hazai és nemzetközi díjat nyert, valamint több mint 500 millió forint tőkebefektetést ért el. Ami pedig az impozáns számoknál is fontosabb, hogy az inkubációs fázis során szinte mindegyik csapat több lépcsőt is lépett a fejlődésben, tehát a validálástól, illetve a prototípus megalkotásától mára ténylegesen eljutott a piacra lépésig – hangsúlyozta Németh Balázs, a K&H inkubátorprogram vezetője.

Ezt a lendületet folytatva a bank újabb kiválasztási folyamatot hirdetett nyár végén, aminek eredményeként tíz új startup került be a programba. – Az inkubátorprogram hazai szerepét jól mutatja, hogy csaknem 40 jelentkező volt a következő fázisra, és nagyon színvonalas bemutatkozó prezentációkat láthattunk, rendkívül motivált és elkötelezett csapatoktól.

Ennek köszönhetően ősztől már 22 start­uppal folytatjuk a munkát, továbbra is iparági korlátok nélkül, ami azt jelenti, hogy az eddig is igen széles portfóliónk olyan újabb területekkel bővül, mint az e-sport, a fintech vagy éppen a HR-technológia. Az új csapatok bevonásával gyakorlatilag megdupláztuk az inkubátor kapacitását, ezzel egy év alatt vezető nagyvállalati akcelerátorrá váltunk a hazai piacon az inkubált startupok száma alapján – mondta el Németh Balázs.