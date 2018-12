Egyre népszerűbb az adójóváírás

A tavalyi 242 ezerről 2018 végére akár 280 ezer fölé is emelkedhet az adókedvezményes nyugdíjbiztosítások száma Magyarországon az UNION Biztosító becslése szerint.

A pénzintézetnek lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint az immár csaknem öt éve ­elérhető termékkör egyik fontos vonzereje a tárgyévi befizetések után járó húszszázalékos, akár 130 ezer forintot is elérő adójóváírás.

Emiatt az év ­utolsó heteiben látványosan megugrik az új szerződések száma. Miközben egy év alatt várhatóan több mint 15 százalékkal nő azok száma, akik igénybe veszik majd a nyugdíjbiztosítási befizetéseik után járó adójóváírást, ­kedvező tendencia, hogy az egyes szerződésekre jutó éves befizetések összege is növekszik.

A biztosító szerződéseinek átlagdíja a két évvel ezelőtti 200 ezer forinthoz képest idén 220 ezer forint körül jár, amely összeg átlagosan 44 ezer forintos adójóváírásra jogosít.

A maximális mértékű, 130 ezer forintos adókedvezmény igénybevételéhez éves szinten 650 ezer, azaz havonta átlagosan 54 ezer forintot kellene befizetni a számlára. Ekkora összegre azonban a statisztikák szerint csak néhány százalék­nyian szerződnek.

Az adójóváírás megszerzéséhez nem elegendő megkötni a szerződést: az idei évre szánt díjnak az év végéig meg is kell érkeznie a biztosítóhoz. Emellett már a jövő évet érintő további fontos teendő, hogy az szja-bevallásban majd külön be is kell jelölni a 2018-as befizetés utáni adójóváírási igényt.