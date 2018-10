Egyre erősödő kínai kapcsolatok

A pénteki rendezvényen háromoldalú megállapodást jelentettek be a felsőoktatás területén

Háromoldalú megállapodást írt alá a Magyar Nemzeti Bank, a Corvinus Egyetem és a sanghaji Fudan Egyetem. Az aláírók reményei szerint ezzel az oktatás terén is szorosabbra fonódhatnak a két ország közötti kapcsolatok, ennek részeként pedig Peking után Sanghajba is el lehet majd jutni közvetlen repülőjárattal Budapestről.

– Magyarország továbbra is a kétoldalú kapcsolatok erősítésére törekszik Kínával, hídként kíván működni az ázsiai ország Európába irányuló kereskedelmi törekvéseiben – mondta tegnap Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke. Matolcsy elmondása szerint Közép-Európa a kontinens növekedésének kicsi, de erőteljes motorja, és ebből is adódhat, hogy az eddig is egyre erősödő magyar–kínai kapcsolatok további erősítéseként pénteken hivatalosan is bejelentették a háromoldalú megállapodást az MNB, a Corvinus Egyetem és a sanghaji Fudan Egyetem között, ami egy új oktatási központot hoz létre Budapesten, és amivel a várakozások szerint az oktatásban is újabb szintre emelkedhet az együttműködés.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes megerősítette a kezdeményezés támogatottságát. Elmondása szerint a közép-európai térségnek és Kínának stratégiai érdeke, hogy az eddigieknél is szorosabbra fűzze az együttműködését, mivel ez elengedhetetlennek látszik a globális, geopolitikai zavarok által okozott hullámok átvészelése érdekében. Kiemelte, itthon már lehet általános iskolai és hamarosan középiskolai szinten is kínai nyelvet és kultúrát tanulni, a meglévő együttműködési szándék most a felsőoktatásban is megjelenik.

Tuan Csie-long (Duan Jielong), Kína rendkívüli és meghatalmazott nagykövete kiemelte, hogy a több gazdasági területen meglévő együttműködési célok abban is megmutatkoznak, hogy immár el lehet jutni vasúttal Kínából Budapestre, illetve Peking után Sanghaj is elérhetővé válik közvetlen úti célként a Budapestről utazóknak, miközben Kína további infrastruktúra-fejlesztési lehetőségeket is keres a térségben.

Pacsay-Tomassich Orsolya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi ügyekért felelős államtitkára elmondása szerint a kormányzat örömmel fogadja, hogy a mostani egyetemnyitással tovább erősödnek a kínai kapcsolatok. Egyúttal azt is kifejtette, hogy a Budapesten tanulókat a későbbiekben visszavárják, amennyiben itt akarnának beruházni vagy vállalkozást alapítani.

Az elmúlt években felsővezetői szinten is többször aláhúzták a magyar–kínai együttműködés fontosságát. Itthon a kínai termelőipar évek óta jelen van, és az állami tulajdonban lévő Bank of China is létrehozott Budapesten egy elszámolóházat, amivel a hazai cégeknek könnyebb az üzleti kapcsolat kezelése a kínai partnereikkel.

Magyarország értelemszerűen központi szerepet játszik a tervezett Budapest–Belgrád vasútvonal megépítésében, ami ismét a kínai áruk eljutásának fontos csatornáját jelentené az Európai Unióba. A hazai cégeknek is jócskán adódnak üzleti lehetőségek Kínában – mint arról a Magyar Idők is meggyőződhetett –, ennek azonban nem is minőségi, hanem leginkább mennyiségi korlátai vannak, elsősorban az élelmiszerek területén.