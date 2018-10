Egekben a fővárosi repülőtér látogatottsága

Számos új repülőjáratot és kellemes meglepetéseket is ígér a jövő évre a Budapest Airport – ennek részleteiről a fővárosi nemzetközi repülőtér szervezett workshopot a légitársaságok és az utazási irodák képviselői számára.

Elhangzott, a napokban egyre-másra jelentik be a nagy légitársaságok a 2019. nyári menetrendi szezon új járatait, miközben még el sem kezdődött az idei téli idény a repülésben.

A két legfrissebb piaci újdonság, hogy a Laudamotion új légitársaság jövő áprilistól heti két járatot indít Stuttgart és Budapest között. A másik, hogy a Jet2.com 30 százalékos kapacitásbővítést jelentett be a magyar fővárost is érintő útvonalakon – ennek részeként bevezeti a Birmingham–Budapest útvonalat is jövőre, szintén heti két alkalommal.

A Budapest Airport jelezte: a tavalyi után igen sikeresnek ígérkezik az idei esztendő is. A budapesti repülőtér forgalma 2018-ban elérheti a 15 millió utas/év határt, ami 14 százalék feletti forgalomnövekedést jelent.

Nagy volt a pezsgés: az idei nyáron egyszerre négy transz­atlanti járat üzemelt (New York, Chicago, Philadelphia és Toronto), eközben egyformán bővült a hagyományos és a diszkont-légitársaságok ­piaca, és számos újabb európai járatot indítottak a légicégek.

A fővárosi repülőtér forgalomnövekedése negyedik éve töretlen, így az elmúlt 11 évben az üzemeltető nem kevesebb mint 500 millió eurót, azaz mintegy 160 milliárd forintot fordított a légikikötő fejlesztésére.

Bogáts Balázs, a Budapest Airport járatfejlesztési vezetője nemrég azt nyilatkozta, folytatják a tárgyalásokat a légitársaságokkal az új járatok elindításáról.

– Európa mellett elsősorban az ázsiai térségben rejlő óriási turisztikai potenciálra koncentrálunk, illetve arra, hogy igyekezzünk minél kedvezőbb menetrendet kialakítani a budapesti utazók számára.

Egyre több euró­pai nagyváros és térség válik elérhe­tővé közvetlen járattal utasaink számára – jelentette ki.