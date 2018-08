E-sportból is vehetünk különórákat

A számítógépes összecsapások egyre népszerűbbé válnak

Magyarországon talán még kevésbé ismert jelenség, de a versenyszerű számítógépes játék rohamosan terjed, és immár világszerte hatalmas piacot jelent, aminek a fejlődésében nem látszik a végpont. Nemrég a magyar állam is beszállt, először volt idén hivatalos regio­nális verseny. Akik jobban akarnak teljesíteni, néhány ezer forintért már itthon is vehetnek különórákat.

„Git Gud,” szól a bevett sértés azok irányába, akik kezdők, vagy csak nem elég ügyesek egy-egy számítógépes játékban, legyen szó egy nehéz pálya leküzdéséről vagy a többjátékos online meccseken való „bénázásról”.

A szándékosan helytelenül írt, magyarra talán szabadon „tedd oda magad”-ként fordítható mondás azt is mutatja, az, hogy valaki jó, önmagában presztízspozíciót jelent a játékosok egyre nagyobb nemzetközi táborában. A napokban a The Wall ­Street Journal járta körül a kérdést, ami azt is jól mutatja, hogy a kompetitív játékok mennyire meghatározó szórakoztatóipari termékekké váltak, és ez a terület folyamatosan fejlődik.

A The Wall Street Journal arról ír, hogy a jelenleg egyik legnépszerűbb játék, a Fortnite, ami immár 125 millió játékossal büszkélkedhet és tetemes hasznot söpör be kiegészítő tranzak­ciókkal – noha maga a program ingyenes –, sok tekintetében átvette az iskolákban az általános játék szerepét, és azért, hogy a versenyben jól teljesítsen a gyerek, szülők akár különtanárokat is halandóak fizetni.

A Gamer Sensei magántanár-közvetítő oldal adatbázisát nézve bőséges a kínálat. A Fortnite mellett több más játék, például az Overwatch-, a Hearthstone- vagy a StarCraft-tudásukat javítani vágyók is találnak ajánlatot. Van, aki óránként 25 dollárért, vagyis körülbelül hétezer forintért vagy adott esetben ennek a feléért is ad internetes segítséget.

A kínálkozó trénerek jellemzően kisebb-nagyobb versenyeredményekkel is büszkélkedhetnek. Ebben a hazaiak sincsenek túl nagy lemaradásban, magyarul is lehet League of Legends- vagy Counter Strike-képzésre befizetni kezdőtől haladó szintig 15-20 ezer forintért.

Felmerülhet, hogy ilyesmire miért költene egy háztartás. Erre van a nyilvánvaló válasz is: ugyanazért, mint a foci- vagy úszásedzésre vagy a zongoraórára. A számítógépes játékok mára már gyakorlatilag versenysporttá fejlődtek, amiben fontos, hogy jó legyen a gyerek.

Ezt olyannyira jutalmazza intézményi szinten az amerikai rendszer, mint arra a The Wall Street Journal cikke emlékeztet, hogy e-sport eredményekkel egyetemi ösztöndíjakat is lehet szerezni, a tehetségekért egyenesen kapkodnak az oktatási intézmények. Az amerikai egyetemi oktatás magas költsége így megúszható, ha valaki sikeres egyFortnite versenyen.

És az sem elhanyagolható, hogy jelentős pénzt is lehet vele keresni. Az ­e-Sports Earnings szaklap ranglistája szerint az eddigi rekordkereset több mint 3,7 millió dollár, vagyis több mint egymil­liárd forint. Ez természetesen egy véglet, mint mindenben, itt is nagy eltérés van a profik és a lelkes amatőrök között, de mivel ez egy jelentős fejlődést mutató piac, az üzleti lehetőségek is egyre vonzóbbá válhatnak.

Arról nem is beszélve, hogy már most is lehet meccsekre, tornákra fogadni, így elterjedt a bundázás is, ami a fejlesztőknek és a szervezőknek itt is, mint sok más sportágban, állandó kihívást jelent.

Mindebben itthon az állam is meglátta a lehetőséget, tavaly ősszel született döntés arról, hogy kétmilliárd forint jut a hazai e-sport megerősítésére és felfuttatására. Tavasszal rendezték meg az első hazai e-sport fesztivált, ahol négy játékban versenyezhettek a visegrádi országok küldöttei. A szervezők szerint a négy országból online selejtezőkön keresztül lehetett bejutni.

Több mint hétezer játékos nevezése érkezett és közel kilencszáz csapat versenyzett a budapesti részvételért a másfél hónapos selejtezősorozat alatt az egymillió ­eurós összdíjazású tornára. Jelenleg arról folynak egyeztetések, hogy az e-sportok valamilyen formában megjelenjenek az olimpiák programjában is.