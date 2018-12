Drágulhat a bárányhús karácsonyig

Az emelkedő árak ellenére nem várható az állomány bővülése

Örülhetnek a hazai juhtartók, a kedvező piaci környezetnek köszönhetően augusztus óta folyamatosan emelkednek az árak. Karácsony közeledtével a külpiaci és a belföldi kereslet is emelkedik, így az év végéig tovább drágulhat a bárányhús.

Az év második felében ismét emelkedett a bárányhús ára, ezt a folyamatot pedig csak tovább erősíti a közeledő ünnepkör, amikor külföldön és itthon egyaránt megnő a kereslet a bárányhús iránt. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet jelentése szerint az év elejétől november végéig az úgynevezett könnyű bárány ára tíz, a nehéz bárányé hét százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakának átlagárához képest.

Hajduk Péter, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: a karácsonyi időszak egyébként is kedvez a hazai eladásnak, ugyanis ilyenkor van a legkevesebb bárány az ­uniós pia­con.

– Nagy előnyünk, hogy az anyajuhok Magyarországon ősszel is ellenek, így a fiatal állatokat már decemberben elszállíthatják az exportpiacokra a tenyésztők – hívta fel a figyelmet a szakember. Csak egy-két olyan tagállam van, ahonnan piacképes bárányt tudnak szállítani ebben az időszakban.

Ráadásul egyre több olyan fajta van itthon, amelyet az év második felében, szeptember környékén elletni lehet. Ebben az időszakban egyébként a teljes éves forgalom 15-20 százaléka realizálódik. Bár a hazai állattartók döntő többségben külföldre szállítanak, a karácsony előtti időszakban a belföldi kereslet is megélénkül, ezért az ünnep közeledtével még tovább emelkedhetnek a piaci árak.

A kivitelünk 86 százaléka továbbra is Olaszországba irányult az év első kilenc hónapjában, bár a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az idén öt százalékkal csökkent az export, miközben Németországba csaknem nyolcszorosára ugrott a kivitel.

Az év egyébként kedvezően indult a juhtartóknak: a gazdaságok tavaly augusztustól az idei húsvétig jónak mondható piaci környezetben dolgozhattak. Ezt követően azonban az aszály okozott problémát, a legelők kiszáradása mellett pedig az árak is lefelé indultak. Augusztus végén megérkezett a csapadék, a legelők új életre kaptak, az enyhe ősznek köszönhetően pedig egészen az első fagyokig kint tudták tartani az állományokat a szabadban. Mindezen kedvező tényezők ellenére a szakember szerint nem várható a juhlétszám emelkedése.

– A magasabb árak ellenére inkább stagnálásra rendezkedett be az ágazat. Míg 2011 óta folyamatosan bővült az állomány és az állattartók száma is emelkedett, tavaly megállt a növekedés, az idén pedig enyhe visszaesést tapasztalni – mutatott rá Hajduk Péter. Az ügyvezető igazgató szerint örvendetes, hogy a termelők továbbra is hozzájutnak az uniós és nemzeti forrásokhoz, ahhoz azonban, hogy újra fejlődő pályára álljon az ágazat, egy tenyészállat-beállítási támogatás elindítására lenne szükség.