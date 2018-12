Drágábban lehet jövőre munkaerőt kölcsönözni

Nemcsak a munkaidő-szervezés, hanem a munkaerő-kölcsönzés és a magán-munkaközvetítés feltételei is változnak a jövő év elejétől – hívja fel a figyelmet a Rátkai Ügyvédi Iroda. A Munkajogiblog.hu-n kifejtik: a munka törvénykönyve módosításával felhatalmazást kapott a kormány, hogy a munkaerő kölcsönzéséért a kölcsönadónak fizetendő minimális díjat rendeletben szabályozza. Ennek megfelelően alkalmi kollégák esetén a foglalkoztató a kölcsönbe adó által nyújtott szolgáltatásért cserébe a munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján legalább a jogszabályban előírt minimális díjat köteles megfizetni.

A bejegyzésben hangsúlyozzák, hogy a legkisebb kölcsönzési díj egy munkavállaló esetében nem lehet kevesebb, mint a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint az ezek után fizetendő közteher együttes összege. A módosítás pontosan meghatározza a közteher összegét is, amely alatt értendő a kölcsönbe adót a munkabér megfizetésével összefüggésben terhelő mindazon adó, járulékok, hozzájárulások, amelyek alapja a munkabér, és amelyek bevallására és megfizetésére a kölcsönbe adó mint kifizető köteles.

Fontos változás az is, hogy a kölcsönbe adó cégek kötelező, letétbe helyezendő vagyoni biztosítéka az eddigi 10 millió forintról 15 millió forintra emelkedik 2019. január 1-jétől. Az ügyvédi iroda összefoglalója szerint ez mind a már nyilvántartásba vett kölcsönbe adókra, mind a folyamatban lévő nyilvántartásba vételi eljárások esetén alkalmazandó. A vagyoni letét kiegészítését a kölcsönbe adó január 1-jétől számított három hónapon belül a letéti szerződés módosításával köteles igazolni a nyilvántartó kormányhivatal felé.

Újdonság a magán-munkaközvetítők számára az a rendelkezés is, amely szerint a jövőben nem lesz elég a szakképzett személy foglalkoztatása és a vagyoni letét. Ez azt jelenti, hogy a magán-munkaközvetítő részére is kötelező kritérium lesz, hogy a cégjegyzékbe be legyen jegyezve, és létesítő okirata a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza. Elvárás továbbá, hogy a magán-munkaközvetítő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezzék.