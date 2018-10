Drágább a korszerű gépkocsi javítása

A szélvédőbe, lökhárítóba épített kamerák, szenzorok könnyen megsérülnek

Lehet, hogy az okosautók ritkábban karamboloznak, de ha mégis, minden bizonnyal magasabb lesz a szervizszámla. A fejlett sofőrasszisztens-rendszerekkel felszerelt járművek javíttatása akár kétszer annyiba is kerülhet egy ütközés után, mint a hagyományos autóké. Mindez leginkább az érzékeny és drága szenzoroknak köszönhető.

Akár a kisebb koccanások is jelentős károkat okozhatnak a vezetést segítő méregdrága rendszerek miatt, amelyeknek alkatrészeit a szélvédőkbe, lökhárítókba, oldalsó tükrökbe helyezik el. Egy nemzetközi felmérés szerint – amelyet az Autopro.hu ismertetett – akár 850 ezer forintnak megfelelő többletköltség is keletkezhet egy-egy baleset után.

A tanulmányhoz a három legkeresettebb modellt választották ki. A vizsgált kivitelek közt egy kis SUV, egy közepes szedán és egy pickup szerepelt. Ahhoz, hogy megállapítsák az alkatrészek javítási költségeit, mindegyik pótalkatrészt az eredeti gyártó ajánlott fogyasztói árán számolták. A javítási költségek nem tartalmazták a helyi vagy állami adókat, vámokat.

A szélvédő sérülése különösen gyakori a koccanások során. Csakhogy számos biztonsági rendszer alapjai olyan kamerák, amelyek a szélvédő mögött helyezkednek el. Ha az üveget kicserélik, ezeket újra be kell állítani. Egy ilyen járműben a szélvédőcsere akár háromszor annyiba is kerülhet, mint a technológiát nem használó autók esetében.

De nem csak a szélvédők esetében kell költséges javíttatással számolni. Az asszisztensekkel felszerelt járművek esetén kamerák, radarok és ultrahangos érzékelők vannak elhelyezve az első és hátsó lökhárítóban és a karosszériában, esetenként tükörházakban. Ezek az alkatrészek különösen könnyen sérülhetnek, akár a garázsból való kiállás során is.

A javítási költséget több tényező is befolyásolhatja, többek között a jármű márkája, típusa, évjárata és a szenzor elhelyezkedése. Az egyes szenzorok cseréje viszonylag egyszerű, a legtöbb szerelő el tudja végezni, azonban ahhoz, hogy a rendszer helyreálljon és megfelelően működjön, újra kell kalibrálni, műszeresen beállítani, ehhez pedig megfelelő eszközökre, szakértelemre és információkra van szükség.

Mielőtt megjavíttatnánk autónkat, bizonyosodjunk meg róla, hogy az adott műhely képes-e a megfelelő javításra és a kalibrálásra is, és erről győződjünk meg a javítás után is. Ahogy a technológia fejlődik, az autó­vezetőknek is egyre inkább naprakésznek kell lenniük, és még inkább figyelniük kell járműveikre. Ez magába foglalja a járműrendszer működésének megértését csakúgy, mint annak elfogadását, hogy ténylegesen többe kerül a javíttatásuk.