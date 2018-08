Csúcson az iskolakezdési szezon az áruházakban

A szülők nagy része húszezer forintnál többet költ ebben az időszakban

Ugyan még javában tombol a nyári meleg, több ezer családban a szünidő hátralévő napjainak egyik fontos feladata a felkészülés a következő iskolaévre. Noha a tanszerek vására már az előző hónapban megkezdődött az áruházláncokban, az igazi rohamra a következő napokban számítanak a kereskedők, a csúcs­szezon ráadásul szeptember közepéig is elhúzódhat. Felmérések azt mutatják, nőtt az igény a minőségi termékekre, és a családok idén több pénzt költenek a szükséges eszközökre.

Már javában tart az iskola- és óvodakezdés előtti beszerzési láz a magyar családok körében, a nyári szezonális termékek után taneszközök, papírok, írószerek, füzetek, sportfelszerelések, iskolatáskák, megannyi kiegészítő tömege lepte el a boltok polcait – napjainkban csúcsforgalmát éli a szeptember előtti iskolai bevásárlási szezon.

A tanszervásár hivatalosan már július-ban elkezdődött, a tapasztalatok szerint a boltok az iskolához kapcsolódó termékek 70 százalékát értékesítik az iskolakezdési időszakban. Az igazi roham augusztus 20. után indul – jelezte megkeresésünkre az Auchan üzletlánc. A vállalatnál már most úgy látják, az iskolakezdési szezonban tavalyhoz képest nőtt a forgalom, amely a következő napokban tovább fokozódik.

– Megváltoztak a vásárlói szokások, a családok később vásárolják meg a beiskolázáshoz szükséges eszközöket, ezért a kapcsolódó szezon is eltart legalább szeptember közepéig. Általánosan elmondható, hogy a korábbi éveknél több pénzt költenek a családok az iskolakezdéshez kapcsolódó eszközökre az idén. Évről évre nő a kiváló minőségű és jó ár-érték arányú termékek iránti igény, például már az alapvető írószerekre is hajlandóak magasabb összeget fordítani a szülők, hogy olyan termék kerüljön a gyerek táskájába, ami tartós és ellenálló – állapították meg a kereskedelmi cégnél.

Egy gyermek iskolakezdésére a szülők többsége idén 20 ezer forintnál többet költ – derül ki egy friss piaci felmérésből. A Regio Játékkereskedelmi Kft. által megrendelt kutatás szerint az alapvető iskolai eszközökre a válaszadók egyharmada 10-15 ezer forintot, egynegyede 15-20 ezer forintot szán, és szintén ennyien 20-30 ezer forintot költenek egy gyermekükre a szeptemberi időszak előtt.

A tanszerek kiválasztásakor a tartósság a legfontosabb szempont, aminek általában köze van az árakhoz is. Az idei felmérés szerint az alapvető eszközökön felül az iskolatáska az egyik legköltségesebb tétel – az általános iskolába járó gyerekek 23 százaléka nem kap belőle újat az idén. Az alsó és a felső tagozaton is az 5-10 ezer forintos táska vásárlása a legjellemzőbb, de akad, aki 10-15 ezer forintból oldja meg a kérdést. Drágább iskolatáskát minden ötödik gyerek kap az előttünk álló tanévre – mutat rá a felmérés.

Arra is kitérnek: az iskolakezdés költségeibe a megkérdezett családok egyötödénél száll be a munkaadó pénzbeli támogatással, ezért tízből kilenc szülő tudatosan készül a nyári hónapokban anyagilag arra, hogy minden felszerelést hiánytalanul be tudjon szerezni szeptember elsejéig. A kezdeti kiadásokat egyébként csökkenti, hogy a felmenő rendszer alapján az általános iskolások ingyen kapják a tankönyveket. A felmérés szerint ez tízből hat esetben valósul meg maradéktalanul, ahol nincs díjmentes könyvosztás, ott jellemzően további 7-15 ezer forinttal számolnak a szülők.

Az európai átlagnál megfontoltabbak a magyarok az iskolakezdés kapcsán – állapította meg tegnap az Intrum Justitia. A követeléskezelő cégcsoport lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint hazánkban tudatosabban állnak a gyermekeikhez kötődő kiadások kezeléséhez, mint az európai szülők, az iskolakezdési célokra rendszeresen spórolók aránya ugyanis nálunk 5 százalékkal magasabb, mint a kontinens más országaiban.

Az elérhető állami támogatások, kedvezmények igénybevétele mellett érdemes anyagilag is tudatosan felkészülni erre az időszakra: tájékozódjunk időben, és kerüljük el a meggondolatlan hitelfelvételt. Ha az iskolakezdés többletkiadásai miatt más számlákkal elmaradnak a fogyasztók, keressék fel az illetékes szolgáltatót, az együttműködő ügyfeleknek számos fizetéskönnyítő megoldás létezik.