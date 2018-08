Csökkent a légi áru-, és utasforgalom bővülési üteme az első fél évben

Lassult a légi áru-, és utasforgalom bővülése az első fél évben: utaskilométerben számolva 7 százalékkal nőtt a szektor teljesítménye, szemben az egy évvel korábbi 8,3 százalékos ütemmel – derült ki a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) legfrissebb adataiból.

Az MTI-hez eljuttatott kimutatás szerint a lassulás oka, hogy a kerozin árának emelkedése miatt nőttek a jegyárak. Az áruforgalomban is hasonló folyamatok figyelhetőek meg, az első fél évben áru-tonnakilométerben számolva 4,7 százalékkal több árut fuvaroztak, mint tavaly az első fél évben, de a ráta csak a fele a tavaly ugyanekkor mért ütemnek.

Az IATA azzal indokolta a visszaesést, hogy az árufeltöltési ciklus negatív hatásai továbbra is érzékelhetőek: a cégek az év elején feltöltötték a raktárakat, így most alacsonyabb az igény a fuvarozásra. Emellett a globális kereskedelem rosszabb helyzetben van, amelyet a beszerzésimenedzser-index (PMI) alacsony mértéke is alátámaszt.