Csath Magdolna: Az értékrend maga is gazdasági erő

Csath Magdolna közgazdásszal a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsora készített interjút, amelyben a szakember kifejtette véleményét a változó világ miatt a közgazdászokra váró kihívásokról, egy szűk elit még ma is kizárólagos egyeduralmáról, valamint az alternatív gazdasági módszerek európai térnyerésének esélyeiről.

„Vannak jelek, (…) de alapvetően a kutatási területen és az oktatásban is még mindig sokkal erősebb a régi, hagyományos – úgynevezett mainstream, főáramú – gondolkodás, és nem nagyon erősödnek azok a műhelyek, amelyek az alternatív szemléletet tudnák képviselni. A vezető közgazdasági lapokban ma nem nagyon tud labdába rúgni egy nem hagyományos módon gondolkodó közgazdász.

Nem fogadják el a cikkeit. Jómagam is tapasztaltam. Az oktatásban is nagyjából a régi tankönyvek mentén zajlik a tanítás. Igaz, vannak egész ‘kellemes’ jelek is. Például a Corvinus Egyetemnek van egy Közgazdaság című lapja, amelynek hamarosan megjelenő száma azzal foglalkozik majd, hogy mi az értékrend, a spiritualitás szerepe a közgazdaságtanban, és általában a versenyképesség területén.

Illetve a közgazdasági társaság márciusi konferenciája arról szólt, hogy mi ez az alternatív gondolkodás, amelyen nem túl sok ‘mainstream előadót’ és hallgatót sem lehetett látni” – mondta el a Vasárnapi Újságban Csath Magdolna.

A teljes cikk a hirado.hu- n olvasható el.