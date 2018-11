Csalódás esetén fizet a Vatera

Egyre fontosabb, hogy a cégek pluszgaranciákkal nyerjék el a vevők bizalmát

Pénzt fizet vissza vásárlóinak a Vatera online piactér, ha az általuk megvett terméknél utóbb minőségi probléma merül fel – közölte lapunkkal a cég, amely a hazánkban elsőként bevezetett fogyasztóbarát rendszerben egyfajta békítő szerepet is vállal.

– A Vaterán most is elenyésző a problémás esetek száma, de magasabb szintre kívántuk emelni a vásárlói élményt. Az online piactér mostantól nemcsak akkor kompenzálja a vevőt, ha nem érkezett meg a vásárolt termék, hanem abban az esetben is, ha minőségi kifogás merül fel. Tipikus például, ha a fogyasztó nem pontosan azt a terméket kapja, amit rendelt, vagy rosszabb minőségben, mint ahogy a képen vagy a leírásban szerepelt, esetleg az árucikk megsérült a szállításkor – sorolta Szanitter Áron, a Vatera vezetője.

Mint mondta, ha a vásárlónak a minőségi panasz kapcsán nem sikerül közvetlenül az eladóval megegyeznie, igényelheti az internetes értékesítő oldal segítségét. Ehhez egy űrlapot kell kitölteni és az ügyfélszolgálat felé továbbítani.

– Az online piactér kivizsgálja az esetet, és az eladót is bevonva próbál mindkét fél számára elfogadható megoldást találni. Ha az ügy ekképpen sem rendezhető, ám a panasz megalapozottnak bizonyul, illetve vélelmezhető a vásárló jóhiszeműsége, a Vatera egyeztet vele, hogy mi lenne számára a megfelelő kompenzáció – jelezte a vezető.

A maximálisan megítélhető pénzvisszatérítés összege 30 ezer forint, ám a visszatérítéssel járó költségeket is kifizetik. Érdemes megjegyezniük a vaterázóknak, hogy egy vevő évente legfeljebb öt alkalommal élhet ezzel a lehetőséggel.

Hasznos módon az eladó és a vevő ismereteit is bővítik: amikor a Vatera a pénzvisszafizetésről dönt, a későbbi hasonló esetek elkerülése érdekében mindkét oldal figyelmét felhívja az adott tranzakció során felmerült hibákra, pontatlanságokra. Sőt, ha gyakran fordul elő minőségi kifogás valakinél, akkor korlátozhatják is a weboldalon, ahol több eszközzel gondoskodnak a vásárlás biztonságáról.

Így például a felhasználói értékelések mellett algoritmusok szűrik ki a csalásgyanús viselkedésmintákat, szükség esetén pedig egy külön e célra létrehozott biztonsági csoport teszi meg a védelmi intézkedéseket. 2014 óta már a biztonságos vásárlói program is működik az oldalon, amelynek lényege, hogy ha a felhasználó nem kapta meg a terméket és rendőrségi feljelentést tesz, a Vatera 100 ezer forintig kifizeti a kárt.