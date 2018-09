Budapest a házigazdája a turizmus világnapjának

Budapest ad otthont a turizmus világnapja rendezvényeinek szeptember 27-én – döntött a Turisztikai Világszervezet. A nyílt naphoz 46 programmal csatlakoztak a budapesti szolgáltatók – jelentette be Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) ügyvezetője egy pénteki sajtótájékoztatón a fővárosban.

A távirati iroda beszámolója szerint a szakember elmondta: a BFTK nemcsak koordinálja a világnapi programokat, hanem saját programot is szervez: a világnapon három alkalommal egy régi Ikarus kabrió­buszból lehet megnézni a fővárost. A programok egy része ingyenes, más részük kedvezményes, a legtöbb azonban előzetes regisztráció­hoz kötött. A BFTK megrendezi a hagyományos nyílt napot, ahol a csatlakozott szervezetek vezetett sétákat, tárlatvezetéseket, épületlátogatásokat tartanak múzeumokban, galériákban. Idén először hét gasztrohely is csatlakozott a felhíváshoz, ahol kedvezményekkel, ajándékokkal várják a látogatókat.

Az idei világnap fő témája a digitális turizmus. Bán Teodóra arról is beszélt, hogy a BFTK támogatja a digitális fejlesztéseket. Ezek között kiemelte a guide.me Budapest alkalmazást, amely egy turisztikai weboldal és alkalmazás egyben, és angolul mutatja be a külföldieknek a fővárost.

A sajtótájékoztatón megnyitották a BFTK információs irodahálózatának új, hetedik irodáját a Bálna Budapestinfo Point irodát. A BFTK az irodákon kívül 22 közterületi információs pontot üzemeltet. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes köszöntőjében rámutatott: a turisták felfedezték Budapestet, 2010 óta megkétszereződött a fővárosba és az országba látogató turisták száma, a múlt év és az azt megelőző is rekordév volt, és várha­tóan 2018 is az lesz az ágazatban. Az új irodában a hivatalos turistainformációkon kívül klasszikus hajós, buszos, és gyalogos városnézést is értékesítenek. A főpolgármester-helyettes elengedhetetlennek nevezte az irodahálózat bővítését az egyre növekvő számú turista minőségi kiszolgálásához.

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének kezdeményezésére a turisztikai ágazat 1980 óta minden évben szeptember 27-én ünnepli a turizmus világnapját.