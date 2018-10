Bővült az ipari termelés, fékeződött a járműgyártás

Az uniós átlaghoz képest is kiemelkedő a nyári adat

Másfél százalékkal nőtt az ipari termelés augusztusban az egy évvel korábbi adatokhoz képest, a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a növekedés 4,5 százalék volt – közölte tegnap a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslésében. Az első becslésben közölt augusztusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott. Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 3,8 százalékkal emelkedett.

Az ipar belföldi értékesítése 7,4, ezen belül a feldolgozóiparé 8,2 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest. A feldolgozóipari termelés negyedét képviselő járműgyártás kibocsátása azonban 6,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A közútijármű-alkatrész gyártásának volumene 0,9, a közútigépjármű-gyártásáé 13,1 százalékkal csökkent. A járműipar alacsony teljesítményszintje az új rendelésmutatóiban is tükröződik – közölte a KSH.

Az ipari termelés két régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest, a Nyugat-Dunántúlon 9,6, az Észak-Alföldön 2,3 százalékkal. A legnagyobb mértékű, 11,9 százalékos volumenbővülés Budapest régióban volt, a többiben 2,1 és 10,5 százalék közötti növekedést mért a KSH. Magyarország minden régiójában emelkedett a termelés január–augusztusban, a legnagyobb mértékben, 9,4 százalékkal Pest régióban, a legkevésbé, 0,1 százalékkal a Nyugat-Dunántúlon.

Az ipari termelés augusztusi növekedéséhez több terület is hozzájárult – mondta Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán az adatokra reagálva. A járműipar mintegy 7 százalékos csökkenésével kapcsolatban ő is úgy vélekedett, hogy a rendelésállomány mérséklődése miatt a visszaesés látható volt. A magyar ipar az első nyolc hónapot tekintve is jól teljesít az európai uniós átlaghoz képest, és tudja hozni a konvergenciaprogramban szereplő szintet – tette hozzá.

A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a V4 átlagában a növekedési tendencia a második helyen áll, az európai uniós számoknak is majdnem a kétszeresét produkálta az ipar a nyár egészében. Pomázi Gyula hangsúlyozta: a kormány intézkedései – például az adócsökkentési és béremelési megállapodás – segítik az ipar fejlődését a következő időszakban.

Magyarok az élvonalban

Két magyar cég is felkerült a Deloitte Technology Fast 50 Central Europe idei listájára. A Supercharge Kft. 740 százalékos növekedéssel a 12. helyet szerezte meg a régiós rangsorban. A 2010-ben alapított cég Budapest mellett már Londonban is rendelkezik irodával, és nagyvállalati ügyfeleknek fejleszt elsősorban mobilra szánt digitális megoldásokat. A másik magyar vállalkozás, a 2011-ben alapított SmartFront elsősorban kis- és középvállalatok számára fejleszt rugalmas, webalapú vállalatirányítási megoldásokat. Az idei szereplők egyébként rekordméretű növekedést értek el, a tavalyi, szintén csúcsot jelentő 1127 százalék után ezúttal már 1290 százalékkal nőtt az átlagos árbevételük 2014 és 2017 között. Az immár 19. alkalommal meghirdetett verseny győztese a cseh Prusa Research, a 3D-s nyomtatással foglalkozó vállalkozás lett.