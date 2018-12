Bővül a Nissan budapesti szolgáltató központja

Bővíti egyetlen európai üzleti, pénzügyi szolgáltató központját a Nissan japán autógyár Budapesten. A világ egyik leginnovatívabb autóipari vállalatának beruházását hazánk jelentős regionális versenyben nyerte el – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Nissan hosszú távú jelenlétre rendezkedik be, a cég központjában dolgozó munkatársak száma a bővítéssel meghaladja a hetvenet. Innen látja el a Nissan európai gyárai számviteli, számlázási tevékenységét, és magasan hozzáadott értéket képviselő funkciók is kerülnek Budapestre. Szijjártó Péter kiemelte: a Nissan az elektronikus autó-gyártás egyik zászlóshajója.

Tomasz Latala-Golisz, a Nissan Sales CEE Kft. vezérigazgatója kiemelte, hogy a budapesti szolgáltató központ szoros együttműködésben dolgozik a cég hasonló, indiai részlegével. A Nissan budapesti döntésében fontos szerepet játszott, hogy Magyarország jelentős eredményeket ért el az innovációs technológia területén, és a magyar kormány sokat tesz az e-mobilitásért.

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy Magyarországon az idén két külgazdasági kategóriában is, az exportban és a befektetésben is gazdaságtörténeti rekord dől meg.

Felidézte: tavaly fordult elő először, hogy a magyar export meghaladta a százmilliárd eurót, az októberi adatok alapján hatszázalékos növekedést mutat a kivitel értéke, így az idei export magasabb lesz a tavalyi rekordnál.