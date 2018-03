Bővíti rácalmási üzemét a Hankook

A Hankook gumiabroncsgyártó bejelentette, hogy teherabroncsgyártó egységgel bővíti üzemét Rácalmáson. A munkálatok az év első felében kezdődnek, a gyártás várhatóan két évvel később indul el. A nagyságrendileg 290 millió eurós bővítés a 2007-ben megnyílt európai gyár történetében már a negyedik. A fejlesztés várhatóan 150 új munkahelyet jelent, a gyár így évente több mint 550 ezer közép- és nehéztehergépkocsi-, valamint buszgumiabroncsot készít majd.

A nagyszabású beruházások következtében a rác­almási cég a legnagyobb munkaadók és a legjelentősebb gazdasági szereplők közé tartozik Magyarországon, miközben komoly szerepet vállal a régió társadalmi és környezeti fejlődésében.

A 2006. júliusi alapkőletétel óta eltelt időszakban a gyár folyamatosan bővült és korszerűsödött. A legfrissebb fejlesztéseknek köszönhetően a gyártási kapacitás eléri a napi több mint 55 ezer gumiabroncsot. Ez évente legfeljebb 19 millió gumiabroncsot jelent, csaknem 900 méret- és modellváltozatot a személygépkocsik, kisteherautók és könnyű tehergépkocsik számára.

Az elmúlt évtizedben a vállalat az európai közép- és nagyméretű tehergépkocsi- és buszabroncs-szegmensben is megerősítette pozícióját. A Mercedes-Benz 2014-ben választotta a Hankookot eredeti gumiabroncs-beszállítójává, és ugyanígy tett 2015-ben az MAN és 2016-ban a Scania is. A vállalat 2013-tól a Schmitz Cargobull számára is szállít gumiabroncsokat.