Biztonságosak az iskolaszerek

A magyar családok nemritkán több tízezret költenek a tanévkezdés előtt

Elrendelte a tanévkezdés előtt az iskolaszerek hatósági vizsgálatát az Innovációs és Technoló­giai Minisztérium, az országos fogyasztóvédelmi ellenőrzés kedvező eredményekkel zárult. Néhány nap van hátra az iskolaév kezdetéig, és a friss felmérések azt mutatják: idén többet költenek a családok taneszközökre, de minden tizedik magyar megvárja, míg lecseng a bevásárlási hullám, és csak szeptemberben intézi a beszerzéseket.

Az iskolaszerek ólom-, kadmium- és réztartalmát vizsgálta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) akkreditált vegyipari laboratóriuma az utóbbi időben, hogy a tanévkezdés előtt fogyasztóvédelmi szempontból felmérjék, megfelelnek-e a kiskereskedelemben kapható taneszközök a kívánalmaknak. Az ellenőrzött színes ceruzák, vízfestékek és gyurmák ezúttal megfeleltek a követelményeknek, nem találtak bennük egészségkárosodást okozó adalékanyagokat, illetve azok a határértéken belül maradtak a vizsgált termékekben.

A biztonságosnak bizonyult árucikkek listája a kormányzati honlapon is elérhető, amelynek kapcsán Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott: a minisztérium a gyermekek védelme érdekében tartotta különösen fontosnak a tanszerek iskolakezdés előtti vizsgálatát.

– A családok jellemzően a nyár végén, ősz elején szerzik be azokat a készleteket, amelyeket aztán a diákok egész tanévben használnak – részletezte, hozzátéve: a laborvizsgálatokkal a vásárláskor puszta ránézéssel nem megállapítható veszélyforrások is feltárhatók, ezért hasznosnak bizonyult a tesztelés. A helyettes államtitkár jelezte azt is, hogy a jövő heti tanévkezdés után sem apad a hatósági figyelem: a minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a szaküzletek és az áruházak aktuá­lis kínálatát.

– Az ITM aktív fogyasztóvédelmi jelenléttel és rendszeres ellenőrzésekkel járul hozzá a gyermekek biztonságos tanszerhasználatához is – húzta alá Keszthelyi Nikoletta.

A statisztikai hivatal adatai szerint Magyarországon több mint másfél millió diák tanul – szüleiknek a nyár végén külön beruházást jelent az iskolára való felkészülés. Az újabb tanév minden harmadik magyar internetező szerint anyagilag nagyon megterhelő, csupán 16 százalék gondolja úgy, hogy számára nem jelent problémát a tanszerek beszerzése – derül ki a Jófogás.hu szerdán közzétett kutatásából.

Fotó: Mirkó István

Ebből az is látszik, hogy átlagosan 10-20 ezer forintot költenek a magyarok egy gyermek tanszereire szeptember előtt, míg minden ötödik magyar 30 ezer feletti összeggel számol fejenként. Ebben az összegben még nincs benne a ruházkodás, az ebédpénz, esetleg egy új mobiltelefon vagy számítógép, továbbá a kollégiumi kiadások és egyéb költségek.

Köszönhetően annak, hogy folyamatosan gyarapodnak a reáljövedelmek, idén a háztartások fele többet tervez költeni az új tanév kapcsán, mint tavaly, miközben csökkent azok száma, akik kisebb kiadással számolnak.

A piaci felmérések és a kereskedők tapasztalatai szerint sokan már augusztus elején beszerezték a tanszereket, de olyanok is szép számban vannak, akik az utolsó pillanatokra hagyják a bevásárlást. Minden tizedik magyar pedig megvárja, míg beköszönt az ősz és elkezdődik az iskola, csak ezután szerzi be a szükséges tanszereket – mutat rá a Jófogás.hu felmérése.

A családok többsége a kifejezetten tanszereket árusító üzleteket vagy a nagyáruházláncokat választja, de ebben a termékkörben is népszerű az ­online vásárlás.

Újdonság, hogy a környezettudatos vásárlók egyre nagyobb számban vannak hazánkban is, akik használt termékeket keresnek, ez nemcsak költséghatékony, hanem környezetkímélő is.