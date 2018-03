A biztonság erősíti hazánk versenyképességét

Egyre több a beutazó turista a terrorveszéllyel fenyegetett országokból

Felülmúlta a várakozásokat a magyarországi turizmus januárban mért eredménye: az év elején tíz százalékkal bővült a vendégforgalom, amikor leginkább a belföldi utazások bővültek, miközben a külföldiek is nagy számban voltak jelen hazánkban. A turizmus eredményei hónapról hónapra igazolják, hogy Magyarország biztonságos úti cél, amely erősíti az európai piacon mért versenyképességünket. Sőt januárban több olyan küldőpiacról érkeztek hozzánk növekvő számban, amely országokat már érintette a terrorveszély. A friss, rekordszintű eredményeket megalapozta, hogy 2010 óta folyamatosan nő a szállodák látogatottsága, miközben a lakosság javuló anyagi helyzete is lendített az iparágon.

Folytatódott januárban a magyar turizmus dinamikus bővülése, az év elején a lakosság vásárlóerejének általános erősödése miatt leginkább a belföldi vendégek által eltöltött szállodai éjszakák száma emelkedett. Erről a Központi Statisztikai Hivatal adott tegnap jelentést, amely szerint az egy évvel korábbihoz képest januárban 10,4 százalékkal nőtt a vendégforgalom, ezen belül a külföldi turisták által eltöltött éjszakák száma 7,6, a belföldieké 13,5 százalékkal haladta meg a tavalyi szintet.

– A januári bővülés minden tekintetben meglepetést hozott, a rekordszintű forgalmi adat összefügg azzal, hogy Magyarország biztonságos ország, és a biztonságos országoknak van a turizmus-vendéglátásban jövőjük – értékelte az adatokat a távirati irodának Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója. Mint mondta, látszik, hogy a nyugat-európai turisták újra felfedezik Magyarországot: januárban 10 százalék feletti volt a német turisták számának növekedése, míg a francia látogatók száma 30 százalékkal nőtt.

Emlékezetes, az elmúlt években mások mellett a német- és franciaországi küldőpiacokat is átformálta a migráció és az azzal járó terrorveszély, számos nemzetközi kimutatás igazolja, hogy a turisták kerülik a kockázatos desztinációkat, és a békés, zavartalan pihenés lehetőségeit keresik. Ez hazánk számára további versenyelőnyt hoz az európai utazási kínálatban, ennek következtében Guller Zoltán szerint 2018-

ban az előző, kiváló eredménnyel zárult esztendőt is meghaladja a turizmus teljesítménye, akár a tízszázalékos éves növekedés is elérhető. A bővülést segíti az idei tíz hosszú hétvége és az átlagos keresetek több mint 10-12 százalékos emelkedése is.

– Elégedettek a szállodaipar szereplői, az első két hónapban 5-10 százalékkal értek el nagyobb forgalmat tavalyhoz képest – mondta a Magyar Időknek Könnyid László. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke megerősítette, a szálláshelyekre érkező külföldi vendégek gyakran megjegyzik, hogy a kedvező ár/érték arány mellett a biztonság nagyon erős vonzerő a magyarországi utazások szempontjából.

Rámutatott, januárban a külföldiek érkezése 7,6 százalékkal volt erősebb a tavaly januári magas bázishoz mérten. Ez amiatt érdekes, mert 2015 októberé­ben, amikor a nemzetközi média által is bemutatva migránsok vonultak át az országon, szinte azonnal és jelentősen visszaesett a hazánk iránti turisztikai érdeklődés, amelyet az európai terrorcselekmények csak fokoztak. Kitartó munkával lehetett csak ezen változtatni. Tavaly már jóval kedvezőbb eredményeket hozott az időközben megerősített hazai biztonság, és ehhez képest bővült tovább az idei év elején a szállodák látogatottsága.

Könnyid László arról is beszélt, hogy 2010-hez képest – miközben az átlagos szobaár 14 ezerről 20 ezer forintra nőtt – a tavalyi évben a kereskedelmi szálláshelyeken értékesített vendégéjszakák száma csaknem 159 százalékkal emelkedett. Kiemelte, az elmúlt nyolc esztendő során az iparág valamennyi szegmensé­ben bővülést értek el a piaci szereplők.

Az is nagyon kedvező trendre utal, hogy idén januárban több mint 25 százalékkal emelkedett a belföldi turisták száma Budapesten, és a Balatonnál is 22 százalék feletti növekedést mértek. Ez nagyban köszönhető a belföldi utazást népszerűsítő állami kampánynak, emellett változtak a lakosság utazási szokásai.

– Megfigyelhető, hogy újra divattá vált vidékről Budapestre utazni. Látjuk a számokon, hogy a magyarok kezdik újra felfedezni a főváros nevezetességeit, kulturális és nemzeti értékeinket, gasztronómiánkat, az újszerű élményeket. Az is látszik, hogy a vidék kezd felzárkózni, a kereslet valamennyi szállástípusnál és kategóriában megugrott.

Míg 2010 és 2017 között egyes régiók a szálláshelyek kapacitásának a felét sem tudták kihasználni, addig mára ez az arány megnőtt. Ráadásul az elkövetkező években az eddig példátlan mértékű fejlesztési elképzelések következtében országos szinten jelentős minőségi ugrás várható a szállásszolgáltatásban, ami az ágazat további növekedését vetíti előre. Ebben a kormány Kisfaludy szálláshelyfejlesztési programja is nagy szerepet játszik, amely kifejezetten a kisebb családi vállalkozások, panziók előrelépését segíti – mondta az elnök.

Megjegyezte, ugyan mostanra a korábbi években lecsökkent német beutazó turizmust is sikerült pozitív irányba fordítani, de van még hová fejlődni a külföldi piacokon. – Indokolt a gyógyvizeinket, egészségturizmusunkat népszerűsítő intenzív marketingkampány a megújuló országmárkával, mert sok helyütt elavult a magyar turisztikai kínálatról kialakult kép.

A régi gulyás-puszta-csikós imázst leporolva kell bemutatnunk a világnak a biztonságos Magyarország fejlődő turizmusának élményígéreteit – jegyezte meg ­Könnyid László, hozzátéve, a V4-országokkal közös ázsiai turisztikai kampány máris kedvező eredményeket mutat.