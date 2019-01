Bizakodó vállalati évzárás

A havi felmérés alapján 2019-ben is bővüléssel számolnak a hazai cégek

A sokévi havi átlagot meghaladó mértékű bizalomról számol be a legújabb, decemberi kimutatás a hazai vállalatok körében. Az összesítésből az derül ki, hogy a magyar cégek a régió más országaihoz képest optimistábban indulnak neki a 2019. esztendőnek.

A vállalatok bizalmát mérő beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított decemberi értéke, 54,2 pont, ami továbbra is kedvező hangulatra utal – közölte szerdán a felmérést készítő Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A korábbi decemberekkel összevetve, az idei érték meghaladja a hosszú távú decemberi 52,5 pontos átlagot, és az elmúlt három év 54,1 pontos átlagát is. A felmérésben vizsgált részindexek fele csökkent novemberhez képest, a változások mértéke négy esetben haladta meg a négy százalékpontot. A 2018-as év értékei minden hónapban növekedést mutattak májusig, majd rövid csökkenés következett, ami júliusban ért véget.

Az MLBKT közlése szerint a külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt novemberhez képest, és továbbra is ötven pont fölött maradt a tavalyi év utolsó hónapjában. A szezonális kiigazításnak köszönhetően negyvenkét hónapja folyamatosan jelzi a mutató az import mennyiségének növekedését az előző időszakhoz képest. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében eltérő folyamatról beszélhetünk.

Az index értéke ez esetben csökkent az előző hónaphoz képest, és ötven pont alá kerülve jelzi az export mennyiségének gyenge ütemű fogyását. Az elmúlt négy év 2014. decembere és 2015. júliusának kivételével növekedést hozott. A foglalkoztatottsági index az elmúlt időszakhoz hasonlóan decemberben is növekedésre utal ötven pont feletti értékkel, ötödik alkalommal két hónap szűkülés után. Az index értéke alacsonyabb lett novemberhez képest, de ezzel is a harmadik legmagasabb decemberi 1995 óta.

A magyar mutató úgy is magasabb maradt, hogy térségünkben több ország vállalatainak kilátásait összegezve kedvezőtlenebb kép látszik. Mint az a londoni Capital Economics elemzőház áttekintéséből kiderül, több helyen is rekordalacsony bizalmi szinteket mértek. Csehországban 29 havi negatív rekordot mutatott a BMI, és Lengyelországban is 2013 áprilisa óta a legrosszabb adatot közölték.

Liam Carson, az elemzőház szakértője szerint aggasztó, hogy kilenchavi mélységbe estek a cseh és lengyel exportvárakozások, ami a térségünknek kulcsfontosságú német gazdaság lassulására utal. Ezt – a jelek szerint – a magyar vállalatok még nem érzik annyira aggasztó körülménynek, ám a hazai gazdaság is megérzi, ha rosszra fordulnak a dolgok legfontosabb kereskedelmi partnerünk gazdaságában.