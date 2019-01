Béremelésben is jól állunk

A Fidesz–KDNP eddigi kormányzása alatt több mint duplájára nőtt a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér, az elmúlt két évben pedig mintegy 26 százalékkal nőttek az átlagkeresetek. A kormány az idén a bruttó bérek kilencszázalékos emelkedésével számol, amely mellett a reálbérek – a továbbra is alacsony inflációs környezetnek köszönhetően – több mint hat százalékkal növekedhetnek.

Magyarország a béremelkedést tekintve is egyre jobban teljesít: az elmúlt két évben mintegy 26 százalékkal nőttek az átlagkeresetek az országban – jelentette ki tegnap a Pénzügyminisztérium (PM) foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára. Bodó Sándor a távirati iroda összefoglalója szerint részletezte: a kormány által kezdeményezett hatéves bérmegállapodás értelmében 2017-ben a minimálbér 15, a szakmunkás-garantáltbérminimum 25 százalékkal nőtt, 2018-ban pedig ebben a két kereseti kategóriában újabb 8, illetve 12 százalékos béremelés történt.

Ez a tendencia idén is folytatódik – mutatott rá az államtitkár –, hiszen a múlt év végén a kormány kétéves bérmegállapodást kötött a szociális partnerekkel. Idén január 1-jétől és 2020. január 1-jétől is 8-8 százalékkal emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum összege. A döntés értelmében idén a kötelező legkisebb munkabér bruttó értéke 149 ezer forintra, a garantált bérminimum bruttó összege 195 ezer forintra nőtt, jövőre pedig előbbi eléri majd a bruttó 161 ezer forintot, utóbbi pedig a bruttó 210 600 forintot. A kormány az idén a bruttó bérek 9, a reálbérek 6 százalék feletti százalékos emelkedésével számol.

A statisztikai összevetések szerint – euróban számolva – a magyar bruttó minimálbér a visegrádi országok (V4) között a cseheket követő legmagasabb növekedést érte el 2017-ben és 2018-ban. Ugyanebben az időszakban a keresetek vásárlóerő-paritásának növekedését tekintve Magyarország állt az élen a V4-országok között. 2010-hez képest a visegrádi országok közül hazánkban volt a legnagyobb mértékű minimálbér-emelés. EU-s összehasonlításban szintén 2010-től számolva pedig vásárlóerő-paritáson nálunk nőtt a harmadik legnagyobb mértékben a minimálbér.

– A Fidesz–KDNP eddigi kormányzása alatt több mint duplájára nőtt a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér – emelte ki Dunai Mónika tegnap. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint ha az ellenzéken múlik, ilyen ütemű emelés sem valósulhatott volna meg, ugyanis az ellenzéki pártok kezdettől fogva támadják a kormány gazdaságpolitikáját.

Dunai Mónika hangsúlyozta: Gyurcsány Ferenc és a szocialista kormányok 2010 előtt teljesen legyengítették, tönkretették a magyar gazdaságot. Egymillió embert bocsátottak el a munkahelyéről, az adók az egekbe szöktek és a bérek nem vagy csak kismértékben tudtak nőni – fejtette ki. Hozzátette: a minimálbér kisebb mértékben emelkedett a balliberális kormányok nyolc éve alatt, mint a Fidesz–KDNP kormányzásának első négy évében.

Még kevesebb lesz a cégek adminisztrációja

Tovább csökken a vállalkozások adminisztrációval töltött ideje, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megszüntette a havi munkaügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét – hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium. A magánszemélyeknek gyakorlatilag nullára csökkent az adóadminisztrációs terhük, hiszen 2017 óta az adóhivatal készíti el helyettük az éves szja-bevallást. A munkaügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség megszüntetésével most a vállalkozások adminisztrációval töltött ideje is tovább csökken. Mostantól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak havonta egyébként is küldendő úgynevezett ’08-as bevallások adataiból az adóhivatal küldi meg a KSH-nak a szükséges információkat. A következő adóhivatali nyomtatványt már eszerint kell kitölteni.