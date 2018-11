Beérett a nyolc éve elhatározott önálló magyar gazdaságpolitika

Mára beérett a nyolc éve elhatározott önálló magyar gazdaságpolitika, amely nem mintakövető, hanem modell lett Európában, és ezt már Brüsszelben is látják-mondta a Karc FM reggeli műsorában Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdász professzora.

Az Európai Bizottság legfrissebb gazdasági előrejelzésében önmagához képest is felfelé módosította a magyar gazdaság növekedési kilátásait majdnem egy százalékponttal. Lentner Csaba a Karc FM-en emlékeztetett, hogy tavaly ilyenkor még 3,6 százalékos növekedést várt a bizottság, most az idei évre már 4,3-ra módosított. Ez kétszerese az EU átlagának- tette hozzá a professzor. Szerinte az egész régió jól teljesít, mert a volt szocialista országok növekedési kényszerben vannak és ezzel húzzák az Európai Unió gazdasági növekedését is.

Lentner Csaba beszélt arról is, hogy a 2008-as nagy válság után most mindenhol csúcson van a növekedés és ez Magyarországon még évekig 3 százalék fölött lehet. Szerinte a fogyasztás és a beruházások a gazdasági élénkülés két hajtóereje.

A többi makrogazdasági adatot elemezve azt mondta, hogy bár az infláció 3 százalék körül lesz, és ez magasabb, mint a korábbi években volt, de sokkal alacsonyabb, mint 1995-ben a Bokros csomag idején tapasztalt 30 százalék. A munkanélküliségi ráta is feleakkora nálunk, mint az unió átlagában, és tartható a 3 százalék alatti költségvetési hiány.

