Az üzleti kapcsolatokban is kell a bizalom

Magyarországon tízből hat kis- és közepes vállalkozó (kkv) a már bevált, jól ismert alvállalkozókkal dolgozik együtt – derül ki a K&H kkv bizalmi index kutatás legutóbbi adataiból. A górcső alá vett vállalkozásoknak így csak kisebb részük (39 százalékuk) nyitott arra, hogy új beszállítókkal kössön szerződést. „A kkv-k és beszállítók között egyfajta bizalmi kapcsolat van, hiszen egyik üzletmenete sem tud a másik nélkül gördülékenyen működni. Nem véletlen tehát, hogy az új partnerek kiválasztásakor elsősorban a megbízhatóságot keresik a cégek, és csak ezt követően veszik figyelembe a rugalmasságot, az árazást és a szállítási időt a legalkalmasabb jelölt kiválasztásakor” – emelte ki a bank közleményében Kovács Viktor Zoltán, a K&H főosztályvezetője.

A kutatás során megkérdezett kis cégek többsége úgy nyilatkozott, hogy új üzleti partnert elsősorban az ismertségi köréből választ (60 százalék), de a már meglévő partnerek ajánlása is sokat számíthat (48 százalék). Nem kell azonban kétségbe esni, ha nem ismernek senkit sem, hiszen az sem kizárt, hogy teljesen idegen céget keressenek meg a kkv-k. Annál is inkább, mert a felmérés szerint 38 százalékuk él ezzel a lehetőséggel is – mondta el a szakértő.

Ha a beszállító már bekerült a bizalom körébe, nem kell tartania a folyamatos ellenőrzésektől. A kkv-k túlnyomó többsége, 74 százaléka ugyanis csak indokolt esetben gondolja újra partnerkapcsolatait, és csupán minden negyedik cég (26 százalék) végez rendszeres felülvizsgálatokat.