Az üzemanyagárak srófolták fel az inflációt

Májusban főleg az üzemanyagok ára emelte a jegybanki célérték közelébe az infláció ütemét.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntekn kiadott jelentése szerint májusban a fogyasztói árak átlagosan 2,8 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál. Az üzemanyagok egyetlen hónap alatt 4,2 százalékkal drágultak, és 9,5 százalékkal kerültek többe, mint tavaly. Az éves maginfláció (az élelmiszer-, valamint az üzemanyagáraktól megtisztított adat) az áprilisival megegyező, 2,4 százalék maradt májusban is.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a májusi inflációs mutató tavaly február óta először közelítette meg érdemben a jegybank inflációs célértékét. Azt megelőzően legutóbb 2013-ban volt ekkora árszínvonal-emelkedés. Az üzemanyagok drágulása önmagában megmagyarázza a teljes inflációs mutató 0,5 százalékpontos emelkedését. Mindemellett az élelmiszerek, szeszes italok és dohányáruk inflációja némiképp lassult. Az ING szakértői az év egészét tekintve átlagosan 2,6 százalékos inflációt várnak.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője is egyetért azzal, hogy a benzinkutakon pörgött fel az infláció, és további gyorsulás jöhet, de szerinte az év végén is 3 százalék körül, jövőre pedig ennél magasabb lehet a fogyasztói árak növekedési üteme. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltatásoknál is gyorsul az áremelkedés üteme.

Az év első hónapjaiban még 1 százalék körüli volt a szolgáltatások éves infláció­ja, májusban pedig már 1,7 százaléknál járt. Ráadásul jön a nyár, amikor a turizmus miatt szintén emelkedhetnek a szolgáltatások árai – mondta. A K&H elemzője szerint jövőre jöhet a 3 százalék feletti infláció korszaka.