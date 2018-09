Az OTP eredménye idén elérheti az egymilliárd eurót

Az OTP Bank Nyrt. idei eredménye történelmi léptékű lesz, eléri az egymilliárd eurót vagy nagyon közel lesz hozzá; ennél biztosabbat azért nem lehet mondani, mert nem tudni, hogyan alakul majd az euró árfolyama – jelentette be tegnap a pénzintézet vezetője a Budapesti Értéktőzsde konferenciáján.

Csányi Sándor a tervezett akvizí-ciókról a távirati iroda beszámolója szerint elmondta, hogy most is folynak az átvilágítások a szomszédos országokban, vannak nagyon ígéretes befektetési lehetőségek közöttük, amelyekkel az első helyet is megszerezhetik az adott országban. A OTP eddig több mint 200 célpontot vizsgált meg általánosan, hetvenet részletekbe menően, így alakult ki a bankcsoport, amely már 10 országban van jelen.

A bankvezér kiemelte: most a fiókok és a létszám 75 százalékát, a hitelállomány 60 százalékát és az eredmény 40 százalékát biztosítják a külföldi pénzintézetek. Az eredményhez való hozzájárulásuk azért kisebb, mert sok helyen csak kis bankot tudtak vásárolni. A második fázisban az OTP ezért elsősorban azokra az országokra koncentrált, amelyekben még kicsi volt a részesedése – közölte.

Azt várjuk, hogy a külföldi leányvállalatok hozzájárulása a bankcsoport profitjához a jövőben nőni fog, mondta Csányi Sándor. Hozzátette, az OTP a régióban a legnagyobb bankok közé tartozik, és a következő években ezeket a versenytársakat a magyar pénzintézet remélhetőleg „le fogja lépni”. A szakember kifejtette: újra elkezdtek terjeszkedni és beruházni, ami annak köszönhető, hogy 2015 után a magyar gazdaság egyre jobb állapotba került.

Csányi úgy véli, a Magyar Nemzeti Bank kiváló intézkedéseket tett a gazdaság növekedése és a stabilizáció érdekében. Ezek között kiemelte a devizahitelek rendezését, a kamatcsökkentést és a növekedési hitelprogram bevezetését. Eközben a jegybank olyan intézkedéseket hozott, amelyek eredményeképpen a hitelbővülés nem fog úgy visszaütni, mint a devizahitelek esetében.