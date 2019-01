Az ingatlan biztosítása is segíthet

Télen nem csak a síelők, korcsolyázók, snowboardozók szenvedhetnek könnyen balesetet, a jeges, havas felületeken gyakoriak a végtagsérülésekkel járó elcsúszások is, amelyekért alapesetben az ingatlan tulajdonosai, kezelői, bérlői a felelősek. A balesetet szenvedő gyalogos akár polgári pert is indíthat az őt ért kár megtérítése érdekében. Az OVB Magyarország arra hívta fel a figyelmet, hogy a járdák síkosságmentesítése mellett a lakásbiztosítással egyidejűleg felelősségbiztosítást is köthetnek a fogyasztók, ami megóvhatja őket néhány kellemetlenségtől.

A lakásbiztosításhoz tartozó épülettulajdonosi felelősségbiztosítás ugyanakkor nem mentesíti a tulajdonost attól, hogy mindent megtegyen a balesetek elkerüléséért, sőt, fontos tudni, hogy amennyiben a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a biztosító, bár fizet a károsultnak, de vele szemben élhet a visszakövetelési jogával – írja a pénzügyi tanácsadó cég.