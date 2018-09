Az idén több kerékpáros váltott jegyet vonatra

Az idén több kerékpáros váltott jegyet vonatra

A 327 ezret is meghaladta az év elejétől augusztus végéig váltott kerékpármenetjegyek száma, ami a múlt év hasonló időszakához képest 8,3 százalékos növekedést jelent – tájékoztatta a Magyar Időket a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága. Ami kifejezetten a kerékpáros túrajegyeket illeti, balatoniból több mint 34 100-at értékesített a MÁV, Tisza-taviból több mint 2400-at, Fertő taviból pedig 1600-at vásároltak idén a vasúti pénztáraknál.

A biztonságos és komfortos kerékpárszállításon túl a MÁV-Start kedvező árú kerékpáros túrajeggyel is várja a bringásokat az ország bármely területéről. Függetlenül a megtett távolságtól, 420 forintért szállítható kerékpár a Balatonhoz, a Tisza- vagy a Fertő tóhoz. Így nemcsak a nagy tavainkhoz lehet eljutni vonaton szállított bringával, hanem a tavak körüli állomások, megállóhelyek között utazva sem kell aznap újabb kerékpárjegyet váltani. A túrajegy keretében – az érvényességi időn belül – korlátlan számú kerékpárszállítást is biztosít (oda és vissza is) a vasúttársaság. Ez esetben az utasnak természetesen rendelkeznie kell megfelelő menetjeggyel és esetenként kerékpárjeggyel is – hívta fel a figyelmet a MÁV-Start.

Kérdésünkre közölték, a múlt évben a budapesti Déli pályaudvaron 2500-an váltottak kerékpáros túrajegyet Velencére, ugyanennyien Mosonmagyaróvárról Győrbe, 2400-an pedig Vácról a Nyugati pályaudvarra. Az idei év első nyolc hónapjában Mosonmagyaróvárról Győrbe 3244-en utaztak a biciklijükkel, Budapest Déli pályaudvarról 2850-en Velence irányába, Vácról pedig a budapesti Nyugati pályaudvarig 2830-an vitték magukkal a kétkerekűt.

Valamennyi esetben jelentősen emelkedett idén az eladott kerékpáros jegyek száma, és mindkét időszakban kitűnik a Velencei-tavi állomások, a Duna-kanyar és a Mosonmagyaróvár–Győr viszonylat elsőbbsége.