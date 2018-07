Az esőkabát elfogyott, gumicsizma nem is volt

Sokat változott a soproni fesztivál, a lényeg azonban nem tűnt el

Sajátos átváltozáson ment keresztül az elmúlt években a soproni Volt fesztivál: családias jellegű kezdeményezésből nemzetközi színvonalú professzionális rendezvénnyé vált a néhány napos zenei esemény. A lényeg azonban így sem veszett el: a fesztivál kiváló szórakozást kínál, nem utolsósorban Sopron és a Lövérek miatt.

Zavartan vakarja a fejét az eladó, nézegeti a pultokon az üres rekeszeket, majd kiböki: az esőkabát mind elfogyott, a vastagabbakból már nyitás után egy órával sem akadt egy darab sem; gumicsizma meg nem is volt. A rövid helyzetjelentés egy sportcikkeket kínáló soproni nagyáruházban hangzott el az idei Volt fesztivál harmadik napjának délutánján.

Az ok igen egyszerű: a zenei esemény első két estéjén komoly mennyiségű eső esett, a koncertek látogatóinak egy része pedig megelégelte, hogy időről időre bőrig ázik. Az időjárással egyébként nem csak most nem volt szerencséje annak a sok ezer embernek, aki kezdettől részt vett a soproni zenei rendezvényen, az esővel az elmúlt években is rendszeresen számolnia kellett a Volt közönségének.

Az elmúlt évek alapján azt lehet mondani: a fesztivál lassabban ugyan, mint az időjárás szokott, de maga is megváltozott. Abban ugyan nincs új, hogy a közönség nagyobb részét mostanában is magyarok adják, s ráadásul nem csak fiatalok: idén a Tankcsapda mellett például a Depeche Mode, az Iron Maiden és a Limp Bizkit koncertjén is szép számmal akadtak középkorú zenekedvelők. A helyszín is ugyanaz, ami régebb óta: a Lövér kemping tisztása és erdős részei miatt a hangulat az évek múlásával sem sokat változott, az ember néhány látogatás után már otthonosan mozog a színpadok, a sátrak és a különféle ételes-italos standok között.

Fotó: Bach Máté

Egyvalami azonban mégis megváltozott, s ez éppen az utóbbiakban, vagyis – ha így tetszik – a körítésben érhető tetten. Megjelentek a nemzetközi márkák a Volton, hamburgert, pizzát, tésztát többségében már az országszerte ismert szolgáltatóktól vagy a manapság oly divatos kézművesárusoktól lehet vásárolni, kávét a multinacionális cégek speciális standjainál szürcsölhet a nagyérdemű, egy drogériahálózat és egy külföldi diszkontáruházlánc pedig külön üzletet épített fel a helyszínen. A díszítőelemek, a padok, a fények, az óriáskerék mind-mind profi és a piaci szempontok jelentőségét nem lebecsülő rendezvénnyé változtatta az egykor más arcot mutató fesztivált.

A lényeg ugyanakkor nem veszett el, a Volt külsőségeiben megváltozott ugyan, de így is képes arra, amire szinte mindig képes volt: a fesztivál akkor is kellemes kikapcsolódást kínál, ha egyébként egyetlen jó koncert sem fut éppen. Ez pedig egy zenei rendezvény esetében nem kis dolog.

Mindebben óriási szerepe van a fesztivál szűkebb és tágabb környezetének: a Lövéreknek és Sopron városának.