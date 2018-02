Az építőipar kapacitásbővítésére szánt 8 milliárd forintos keret a kkv-kat célozza

Az építőipari kapacitás bővítését támogató 8 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett pályázatokra, amelyek a vállalkozások technológiai korszerűsítését szolgálják, a kis- és közepes vállalkozások jelentkezését várják – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke pénteken az MTI-nek.

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent határozat szerint a kormány az idén 8 milliárd forintot, a következő két évben pedig további 6-6 milliárd forintot biztosít az építőipar hatékonyságának növelésére.

Koji László kiemelte, ezektől a lépésektől az ÉVOSZ a szakmunkás-munkaerőhiány megoldását, valamint az építőipari kapacitás gyors bővülését várja. Ugyanis a szakszövetség elnöke szerint, ha a szektor idén nem tudna a 2017-es teljesítményéhez képest gyorsabban és hatékonyabban dolgozni, akkor körülbelül 600 milliárd forint értékű munkalehetőségtől esne el.

Hozzátette: az idén rendelkezésre álló 8 milliárd forintos keretből a 10 embernél többet és a 249 munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató kkv-k kérhetnek támogatást – minimum 50 millió forint, maximum pedig 1 milliárd forint értékben – olyan fejlesztésekre, amelyek a kivitelezés és a tervezési folyamatok gépesítésére szolgálnak. Példaként említette az erőgépek, vakoló berendezések, valamint mobil betonkeverők beszerzését.

A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos, a cél minden esetben az, hogy a pályázatokhoz szükséges támogatási szerződéseket legkésőbb 2018. szeptember végéig meg is lehessen kötni.

Koji László megjegyezte, hogy az ÉVOSZ adatai szerint ma Magyarországon körülbelül 4000 olyan építőipari vállalkozás van, amely jogosult a pályázat beadására és vélhetően egyötödük él is majd a lehetőséggel.

A szakszövetség elnöke arról is beszámolt, hogy a kormány a kkv-k mellett az építőiparban tevékenykedő nagyvállalatokra is kiemelt figyelmet fordít, ugyanis február végén írják majd ki a nagyvállalati beruházási támogatási (NBT) pályázatot, amelyet eddig is minden évben meghirdettek, idén azonban a nagy építőipari cégek is beadhatják kérelmeiket. A nagyobb társaságok a kkv-khez hasonlóan technológiai fejlesztésre kérhetnek pluszforrást.

Mindezek alapján a szakszövetség elnöke szerint idén az építőipar teljesítménye akár több mint 12 százalékkal is meghaladhatja a szektor 2017-es eredményét.

Koji László felidézte a tavaly november 24-án tartott építőipari csúcstalálkozót, ahol más szakmai szervezetek mellett az ÉVOSZ és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is jelen volt. A találkozót követően az építőipar teljesítményének növelése érdekében együttműködési megállapodást írt alá Varga Mihály és Koji László, a szakszövetség elnöke.

Koji László közölte, az építőipari kapacitás bővítését célzó támogatást az ÉVOSZ kezdeményezte.

Mint mondta, erre a mostani pályázatra azért volt szükség, mert az elmúlt 6-7 évben nem írtak ki olyan beruházási, technológiai fejlesztést célzó pályázatot, amelyen építőipari vállalkozások részt vehettek volna.