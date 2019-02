Az építőanyagok drágulása nem áll meg idén sem

Alapvetően nincs gond az ellátással, csak egy-két termékre kell várni

Még mindig két számjegyű mértékben emelkedhetnek idén az építőanyag- és szerelvényárak, noha az előző évekhez képest mérséklődni fog a drágulás mértéke. Koji László, az építési vállalkozók szövetségének elnöke szerint gond, hogy a kivitelezők nem tudnak közvetlenül a gyártóktól rendelni, ráadásul jelenleg a kereskedők még a nagyobb megrendelőknek sem biztosítanak különösebb árengedményt.

– A jelentősen megnövekvő kereslet ellenére alapvetően nincs gond az építőanyag-ellátással. Az alapanyaggyártók a korábbi évekhez képest nagyobb mennyiséget le tudják gyártani, a kereskedők pedig biztosítani tudják az ellátást – mondta lapunknak Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke. Mint kifejtette, ez nem azt jelenti, hogy egy-egy építési termékre – főként nagyobb mennyiség esetén – adott esetben ne kellene több hetet, esetleg egy-két hónapot várni, de ez sem országos jelenség, inkább egy-egy térségben fordul elő gyakrabban.

Óriási és nehezen kielégíthető kereslet van ugyanakkor az útépítéseknél, autópálya-fejlesztéseknél szükséges kavicsfajtákra, amelyekből olykor hiány lép fel. A lakossági megrendelőknek Koji László szerint hosszabb várakozási idővel elsősorban bizonyos szigetelőanyagok esetében kell számolniuk. Hozzátette ugyanakkor, egyre jellemzőbb kereskedői gyakorlat, hogy egyes termékek szerepelnek ugyan a kínálatukban, de nincsenek raktáron, hanem azokat csak konkrét vásárlás esetén rendelik meg. Ez főként bizonyos faárukra vagy cseréptermékekre jellemző.

– Minden ellenkező híresztelés dacára az építőanyagok és szerelvények ára még mindig két számjegyű mértékben drágul. Az előző egy-két év kiemelkedő áremelkedéséhez képest ugyanakkor valamivel mérséklődni fog már ennek szintje az idén – jelezte Koji László. Az ÉVOSZ négyszáz cég körében végzett korábbi felmérése szerint az ágazati szereplők a szigetelőanyagoknál számítanak a legnagyobb, 15 százalékos áremelkedésre 2019-ben, a beton ára szerintük mintegy 13, a tégláké, szaniteráruké és elektromos kábeleké 11 százalékkal mehet föl.

Koji László arról is beszélt, nincs elmozdulás abban a kérdésben, hogy a kivitelezők továbbra sem tudnak közvetlenül a gyártóktól vásárolni. Rá­adásul az építkezéseket az is drágítja, hogy az élénk kereslet miatt a kereskedők jelenleg nem érdekeltek abban, hogy a nagyobb megrendelőiknek árengedményt adjanak. Részben ez vezetett oda, hogy Koji László szerint mára teljesen kikoptak az átalányos árajánlatok – a vállalási árat anyag- és munkadíj feltüntetésével, tételesen részletezve bemutató ajánlatokat ad a legtöbb építőipari cég. Ez a könnyebb átláthatóság mellett a későbbi áremelkedésből fakadó esetleges vitás helyzeteket is csökkentheti.

A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség minapi összegzése szerint a gyártók idén öt-tíz százalékkal korrigálhatnak áraikon, a bérfejlesztések és a várható versenypiaci energiaár-emelkedés miatt. Ami a kereskedéseket illeti, a Mapei Kft. harminc üzletben végzett próbavásárlásai alapján azt közölte, hogy tízből nyolc üzlet nem értékesít megfelelő szakértelemmel. Szerintük a kereskedések háromnegyedében kedvesen, mosolyogva fogadják és előre köszöntik a vevőket. A boltok túlnyomó többségében (96 százalék) igyekeznek beszélgetést kezdeményezni és felmérni az igényt. Ám eladást csak az eladók negyede kezdeményez. Tóth Csaba, a Mapei értékesítési vezetője szerint a mai keresleti piac idején az emberek ott vásárolnak, ahol több segítséget kapnak.

– Ezért nem elég ismerni a termékeket, nem elég egyszerűen kiszolgálni, de a kapcsolódó szolgáltatásokban is jónak kell lenni, szakemberek, fuvaros ajánlásával is kell segíteni a vevőket. Ehhez azonban jó kapcsolatban kell lenni az üzletbe bejáró kivitelezőkkel, szakemberekkel, ami rengeteg odafigyelést követel a munkatársaktól – mondta Tóth Csaba, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az építőipar ma tapasztalt lendülete nem tart örökké, vagyis most kell piacot építeni, fejleszteni és tartalékot képezni.