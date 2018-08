Az Elmű távközlési szolgáltatást is nyújt

A hálózatüzemeltetés és a kereskedelmi tevékenység mellett az Elmű távközlési szolgáltatóként is megjelenik a piacon, miután megnyitja optikai üvegszálas hálózatát az ügyfelek előtt – közölte Marie-Theres Thiell (képünkön), az Elmű-ÉMÁSZ igazgatósági elnöke a budapesti társaság fennállásának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

A vállalatvezető közölte azt is, hogy új szolgáltatóként az Elmű-ÉMÁSZ Solution infrastruktúra-szolgáltatásokat biztosít szeptembertől. Marie-Theres Thiell sikeresnek nevezte a hagyományos energiavállalatból korszerű szolgáltatóvá átalakulást, és hangsúlyozta, hogy az Elmű-ÉMÁSZ a fejlesztéseivel a magyar gazdaság teljesítményének növekedéséhez is hozzájárul.

Az Elmű és a magyar kormány partnersége a rezsicsökkentési intézkedésekből adódó konfliktusokat is túlélte, a két fél kapcsolata sikeres példája a magyar–német kapcsolatoknak – jelezte beszédében a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kiemelte: ma a mérsékelt energiaárak már nem pusztán a közjót szolgálják, hanem versenyelőnyt jelentenek a magyar gazdaság számára.

A miniszter szerint az Elmű és testvérvállalata, az ÉMÁSZ megbízható és felelős partnere a fogyasztóinak is, kétmillió lakossági és több száz versenypiaci ügyfelének, utóbbiaknak földgázszolgáltatóként is. Gulyás Gergely egyúttal méltatta a társaságcsoport működésének nonprofit részét is, a számtalan társadalmi akcióban való részvételét és az évek óta nyújtott támogatást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak. Amellett, hogy a vállalat kulcsfontosságú infrastruktúrát üzemeltet az országban, fontos szerepet játszhat a robbanásszerű technológiai fejlődésben is, amely az áramfogyasztás rohamos bővülését is maga után vonja.

Martin Hermann, az Innogy SE kiskereskedelmi operatív igazgatója üdvözölte, hogy a magyar kormány felismerte a folyamatok jelentőségét, és a térségben támogatja a szupergyors internethálózat és a legkorszerűbb 5G technológia feltételeinek kiépítését.

Az évforduló alkalmából felavatták az Elmű soroksári kereskedelmi energiatárolóját, amely a villamosenergia-rendszer kiegyenlítésében kap szerepet, ezzel hozzájárul a megújuló energiaforrások hálózati integrációjához.