Az autót fel kell készíteni a nyaralásra

Hosszabb utazáskor a csomagok súlya miatt változhat a guminyomás

A magyar háztartások 44 százalékában van autó, ami azzal is jár, hogy a nyári szünidő idején a családok mintegy másfél millió gépjárművel indulhatnak vakációzni rövidebb és hosszabb belföldi utakra, illetve külföldre. A hétköznapi használattól elté­rően a gépkocsik terhelése ilyenkor 300-350 kilogrammal is több lehet, mégis az jellemző, hogy az autósok nagy része nem ellenőrzi az autó műszaki állapotát, a nyári gumikat, mielőtt útnak indul – hívta fel a figyelmet a Bridge­stone Magyarország Kft.

– Ilyenkor jellemzően több felnőtt, illetve két vagy három gyermek is utazhat az autóban, emellett a szokásosnál több csomagot, sportfelszerelést és kerékpárokat is szállítanak a nyaralók. Az autó nagyobb tömege, a 30-35 fokos meleg, amikor az aszfalt hőmérséklete a 40-50 fokot is eléri, jelentős terhelésnek teszi ki a gumiabroncsokat, és gyakoribb a defekt, illetve abroncsmeghibásodás – közölte lapunkkal Hunyadi Szabolcs, a cég értékesítési vezetője.

Hangsúlyozta: az abroncs a gépjármű egyetlen olyan része, amely közvetlenül érintkezik az úttesttel, ezért saját és családtagjaink biztonsága érdekében érdemes figyelmet fordítanunk ezek állapotának ellenőrzésére rendszeres időközönként, nem csupán hosszabb kiruccanások előtt.

A Bridgestone ehhez öt lényeges szempontot sorolt fel: elsőként a guminyomás ellenőrzését tartják nagyon fontosnak. – Az alacsony nyomásra fújt gumiabroncs kifelé nyúlik, és nagyobb nyomást gyakorol az abroncs oldalfalára. Ha családdal és nehéz csomagokkal hosszú útra indulunk, célszerű a guminyomást az előírt értékhez képest 80 kilogrammonként vagy személyenként 0,1 barral növelni. Autónk így kevesebb üzemanyagot fogyaszt, az abroncsok igénybevétele csökken, kevésbé kopnak, és jobban irányíthatók maradnak – mondta a szakember.

Meghatározó szempont az abroncsok profilmélysége is, amely ha 1,6 mm alá csökkent, ne induljunk útnak, mert a „lefutott” autógumik már nem biztosítanak megfelelő tapadást az esős vagy vizes útfelületen. A hozzáértők szerint ha nem tudunk új abroncsot vásárolni, vészmegoldásként megcserélhetjük a rendszerint kevésbé kopott hátsó és a kopottabb elülső abroncsokat, így a nagyobb profilmélységű abroncsokkal jobban irányítható, biztonságosabb marad a gépjárművünk.

Ügyeljünk arra is, hogy a pótkerék vagy mankókerék nyomása és műszaki állapota is megfelelő legyen. – A hosszabb utak előtt érdemes ezeket is a megfelelő értékre fújni, ha pedig utánfutót vagy lakókocsit vontatunk, azok abroncsainak nyomását is emeljük az előírt értékre – mondta Hunyadi Szabolcs. Emellett nézzük át és kézzel is simítsuk körbe gumijaink külső és belső oldalfalát, illetve futófelületét, hogy észrevegyük rajtuk az esetleges sérülést, vágást vagy szálszakadásra utaló kidudorodást. A család és a csomagok nagyobb súlya miatt ugyanis egy szálszakadás az abroncs oldalfalán könnyen defekthez vezethet.

Egy hosszú nyári autós vakáció során eleve nagyobb a defekt kockázata. Ha sok csomaggal utazunk, célszerű a kerékőrt és a keresztkulcsot nem a csomagok alatt vagy mögött tartani, hogy amennyiben szükség van rájuk, kéznél legyenek. Ha a kocsinkon alumíniumfelni van, és kéznél van a keresztkulcs, az út előtt, de legalább 200-300 kilométerenként javasolt a kerékanyákat meghúzni, mert a puhább alumínium alakváltozása miatt azok gyakrabban meglazulhatnak, mint az acél keréktárcsákon lévő kerékanyák.

Mindezek egyébként nem rabolnak el sok időt a várva várt pihenésből, jellemzően 10-15 perc alatt elvégezhetők bármelyik benzinkúton. A szakértők szerint azonban az időráfordításunk mindenképpen megtérül, hiszen jó eséllyel szűrhetjük ki azokat az abroncshibákat vagy -sérüléseket, amelyek miatt például az autópályák leállósávjában lennénk kénytelenek vesztegelni, ami az egyik legveszélyesebb.