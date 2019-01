Az Audi németországi központját is lebénította a győri egyhetes sztrájk

A munkabeszüntetés miatti kiesés nagyságát csak később lehet megbecsülni

Az Audi német autógyártó ingolstadti üzemét is megbénította a vállalat győri motorgyárában napok óta tartó sztrájk: tegnap leálltak a szalagok, a gyártás pedig várhatóan leghamarabb csütörtökön indul újra – közölte a távirati iroda a vállalat szóvivőjének tájékoztatása alapján. A több ezer járművet azért nem tudják legyártani az Audi központjában, mert hiányoznak a Győrben előállított motorok. A szóvivő szerint egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a termelés. Folyamatosan értékelik a helyzetet, napról napra megvizsgálják, hogy lehet-e már folytatni a munkát.

Az Audi neckarsulmi üzemében szerdáig még biztos van elengedő számú motor a járművek összeszereléséhez, a helyzet további alakulása azonban a magyarországi tárgyalásoktól függ. A hét második felétől itt is vizsgálni kell majd a gyártás folytatásának feltételeit. Győrben Audikba és Volkswagenekbe készítenek motorokat, a győri Audi-telephely a legnagyobb motorgyártó üzem az autógyártó konszernen belül. Egyelőre nem lehet megállapítani, hogy miként lehet behozni a lemaradást, a sztrájk miatti bevételkiesés nagyságát és egyéb költségeket pedig csak a munkabeszüntetés végeztével lehet kiszámítani.

A győri gyárban múlt csütörtökön szinte teljesen leállt a termelés. Az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) egyhetes munkabeszüntetést hirdetett, mivel több fordulót követően sem sikerült megállapodnia az Audi magyarországi vezetésével a béremelések mértékéről. A szakszervezet tájékoztatása szerint a sztrájkot 9300-an támogatják a 13 ezer munkavállaló közül. Az Audi a múlt hét végén mutatta be hetedik javaslatát, ám a képviselet szerint ezt sem lehetett komolyan venni, mindössze a bérrendezési ajánlatok számát növelte vele a cég, ezért az AHFSZ a német központ vezetőségéhez fordult a helyzet rendezése érdekében.

Az audisok egy éves megállapodást követelnek: az alapbért kombinált béremelés alkalmazásával 18 százalékkal, de legalább 75 ezer forinttal emeljék meg, ezenfelül építsék be az alapbérbe a mozgóbér négy százalékát. A szakszervezet azt is szeretné, hogy kapjon minden munkavállaló egy hónapban egy teljes szabad hétvégét, a gyermekek és az életkor után járó szabadságokkal pedig a dolgozó rendelkezhessen. Továbbá elvárás az is, hogy a választható béren kívüli juttatás keretösszegét növeljék a jelenlegi 620 ezerről 787 ezer forintra, fejlesszék a lojalitásbónuszt és vezessék be a jubileumi bónuszt.