Az állam is tulajdonosa lett az Ózdi Acélműveknek

Korszerűsítő fejlesztések is várhatók az ötszáz főnek munkát adó gyárban

Olyan, hatvanmillió euró értékű beruházáscsomag elé néz az Ózdi Acélművek, amely révén összetettebb és magasabb minőségű termékek hagyhatják el a gyártósorokat. Ez annak a megállapodásnak a része, amelyben a magyar állam a cég húsz százalékának megvásárlásáról is döntött.

A magyar állam húszszázalékos részesedést vásárol az Ózdi Acélművek Kft.-ben több mint 30 millió euróért (9,5 milliárd forint) – jelentette be az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László a jelenlegi német tulajdonossal, a Max Aicher-csoporttal kötött megállapodás indoklásaként elmondta: a kormány a nemzeti önrendelkezés fontos elemének tartja azt, hogy a stratégiai ágazatokban a magyar állam valamilyen formában jelen legyen.

– Meggyőződésünk, hogy az állam is lehet jó gazda, s az ösztönzés és szabályozás mellett képes arra, hogy tulajdonosként a közösség érdekeit képviselje. Ezért 2010 óta olyan döntéseket hoztunk, amelyekkel egyes vállalatok visszakerültek az állami tulajdonba – utalt a tárcavezető arra a 2010 előtti időszakra, amikor a korábbi kormányok stratégiai iparági vállalatokat és meghatározó infrastruktúrákat adtak külföldi kézbe privatizáció révén. Palkovics hozzátette: e lépések esetenként tömeges munkahely-megszüntetéssel jártak, ezzel szemben 2010 óta 850 ezerrel nőtt a dolgozók száma Magyarországon.

– A magyar és az európai gazdaságban is kihívásokkal küzd az acélipar, amelynek a megújítása a versenyképességünk fontos tétele, ezért is szerepel a kormánystratégiában. Mindezt a magyar gazdaság struktúrája, továbbá a 2023-ig 25 ezer milliárd forint megrendelésállománnyal bíró hazai építésgazdaság indokolja. Ezért lényeges, hogy az alapanyagokat hazai gyártóktól szerezzék be a kivitelezők – hangsúlyozta a tárcavezető.

A megállapodáson másfél évig dolgoztak a felek, az állam nevében eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium hosszú átvilágítási folyamat végén döntött a stratégiai lépésről. Az egyez­ség értelmében a többségi tulajdonos 60 millió euró értékű technológiai beruházást, eszközbeszerzést hajt végre annak érdekében, hogy az acélművek magasabb színvonalon, komplexebb termékek előállítására legyen képes. Olyan technológiai fejlődés mehet így végbe, amely nem tipikus a magyar acéliparban – hangsúlyozta a miniszter. Kiemelte: az állami szerepvállalás lehetővé teszi, hogy a létesítmény által biztosított több mint ötszáz munkahely a jövőben is biztonságban maradjon.