Az a baj az okosautóval, hogy okos

Egyelőre nemigen nyitott a magyar társadalom az új technológiára

Adatokat gyűjt és elveszi tőlünk a vezetés élményét – ezek a legnagyobb félelmek, amelyek az okosautókat övezik Magyarországon egy kutatás szerint. A jövő technológiájának javára írták viszont azt, hogy segíti a közlekedésben korlátozottakat az önállóságban.

Már az okostelefonok megjelenésekor megmutatkozott a magyar társadalom bizalmatlansága az új műszaki, technológiai fejlesztések iránt: dacára a logikai bukfencnek, sokan olyan okoskészüléket szerettek volna, amely pont olyan és olyasmit tud, mint a hagyományos mobiltelefonok. Ezt az akkori felmérések bizonyítják – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, amely most az okosautók társadalmi elfogadottságát kutatta. Kiderült, hogy az önvezető járművekben nem bíznak a magyarok.

Az okosautókat övező vélemények közül az öt legnépszerűbből négy negatív, ez alapján pedig a médiahatóság azt a következtetést vonta le, hogy az általános megítélés szerint az okosautóval alapvetően az a legnagyobb baj, hogy okos. A megkérdezettek kétharmada attól tart, hogy az önvezető járművekben elvész a vezetés élménye, hiszen a sofőr helyett robot irányítja a járművet. Ezt az érvet minden második olyan válaszadó is megemlítette, akinek nincs jogosítványa és nem is tervezi megszerezni. Eközben a megkérdezettek hatvan százaléka tart attól, hogy az intelligens autókat olyanok is használják majd, akik nem tudnak vezetni.

Lényeges félelem az is, hogy az okos járművek a közlekedési, a vásárlási és a zenehallgatási szokásainkról gyűjtik az adatokat, amelyek aztán illetéktelen kezekbe is kerülhetnek. Más kérdés, hogy az okostelefonok, a bank- és hűségkártyák, illetve az online tévé- és zeneszolgáltatások révén már régóta gyűjtik a felhasználók adatait az egyes cégek.

Szintén nem új keletűek azok a technológiák, amelyeket a leggyakrabban említettek a válaszadók az okosautók tulajdonságaiként. Ilyen például az, hogy a jármű valós idejű információt szolgáltat a forgalomról, figyelmeztet az ütközés veszélyére, segíti a vezetőt a parkolásban vagy automatikusan fizet a parkolásért. Mindezek az új autók számos típusában, illetve okostelefonos alkalmazásként is elérhetők jó ideje. Míg a fenti tulajdonságokat a válaszadók 30-40 százaléka említette, addig az önvezető funkció csak minden nyolcadik megkérdezettnek jutott eszébe.

Az öt legfontosabb szempont közé egyetlen pozitívumként bekerült vélemény szintén lényeges: tízből hatan emelték ki, hogy az önvezető autó nagyobb szabadságot és önállóságot adhat azoknak, akik korábban mások segítségére szorultak vagy nem tudtak közlekedni.